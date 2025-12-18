Ο Φέλντμαν αφηγείται σε ντοκιμαντέρ την ιστορία κακοποίησής του και αφήνει αιχμές και για τον Τσάρλι Σιν.

Ο Κόρεϊ Φέλντμαν ισχυρίστηκε σε ντοκιμαντέρ ότι ο συμπρωταγωνιστής του Κόρεϊ Χάιμ τον «κακοποίησε» στα γυρίσματα της ταινίας του 1987 «The Lost Boys».

Ο Φέλντμαν έκανε τις αποκαλύψεις στο νέο ντοκιμαντέρ της Μάρσι Χιουμ «Corey Feldman Vs The World».

Η φήμη των Φέλντμαν και Χάιμ εκτοξεύτηκε τη δεκαετία του 1980, μετά τη συνεργασία τους στην επιτυχημένη ταινία και γρήγορα έγιναν οι τότε νεαροί «καρδιοκατακτητές» του Χόλιγουντ. Στη συνέχεια συνεργάστηκαν και σε κωμωδίες, όπως οι «License to Drive» και «Dream a Little Dream», και κυριάρχησαν στις αρχές της εφηβείας τους. Ο Χάιμ πέθανε το 2010, σε ηλικία 38 ετών.

«Όταν κάναμε το "Lost Boys", ο Κόρεϊ μου είπε: "Έι φίλε, ας φασωθούμε"», λέει ο Φέλντμαν στο ντοκιμαντέρ. «Και ρώτησα, "Τι εννοείς;"» Σύμφωνα με τον Φέλντμαν, ο Χάιμ είπε, «"Αυτό, ξέρεις το κάνουν στον χώρο μας; Ξέρεις, ρ@@@άει ο ένας το π@@@λί του άλλου ή κάνεις σεξ. Και ρώτησα, "Για τι πράγμα μιλάς;" Και μου απάντησε, "Λοιπόν, ο Τσάρλι Σιν μου είπε ότι είναι οκ"».

Από την πλευρά του ο Τσάρλι Σιν έχει διαψεύσει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Φέλντμαν, λέγοντας, «Αυτοί οι άρρωστοι, διεστραμμένοι και αλλόκοτοι ισχυρισμοί δεν έγιναν ποτέ. Τελεία και παύλα».

Ο Φέλντμαν στο ντοκιμαντέρ συνεχίζει λέγοντας πως αν και ήξερε τι του ζήταγε ο Χάιμ, του έστησε παγίδα.

«Τηλεφώνησα στον Χάιμ και του είπα, "Έλα εδώ". Αλλά ξέρεις, όταν έχεις κάποιον που προσπαθεί να σε κακοποιήσει σεξουαλικά, και δεν το θέλεις αυτό, και είσαι παιδί, και φοβάσαι, κάνεις ό,τι μπορείς για να το σταματήσεις. Και αυτό συνέβαινε. Με κακοποιούσε ο Κόρεϊ Χάιμ. Η αλήθεια να λέγεται», είπε ο Φέλντμαν στη Χιουμ.

Ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει προηγουμένως ότι αυτός και ο Χάιμ ήταν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης στα νιάτα τους. Το 2017, ενώ γυριζόταν το ντοκιμαντέρ, ο Φέλντμαν ξεκίνησε μια λεγόμενη «Εκστρατεία Αλήθειας» για να χρηματοδοτήσει ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του και να αποκαλύψει την αλήθεια γύρω από τη σεξουαλική κακοποίηση στο Χόλιγουντ.

Στόχος του ήταν να συγκεντρωθούν 10 εκατομμύρια δολάρια. Το αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών ήταν το ντοκιμαντέρ του 2020 «Η Αλήθεια μου: Ο Βιασμός των Δύο Κόρεϊ». Η ταινία τόνισε ότι ο Φέλντμαν και ο Χάιμ ήταν θύματα και επικεντρώθηκε σε φερόμενες σεξουαλικές επιθέσεις που υπέστησαν τη δεκαετία του 1980. Δεν υπήρχε καμία αναφορά ωστόσο στην κακοποίηση του Φέλντμαν από τον Χάιμ. Στο ντοκιμαντέρ η Χιούμ δεν πιέζει τον Φέλντμαν για τις κατηγορίες του εναντίον του Χάιμ. Τη στιγμή της συνέντευξης, το κίνημα #MeToo βρισκόταν στο απόγειό του και ο Φέλντμαν κλήθηκε να κατονομάσει τους θύτες του Χόλιγουντ.

«Ήταν μια απίστευτα συναισθηματική στιγμή όπου ο Κόρεϊ σχεδόν βίωνε ξανά το πώς ήταν να ζεις σε αυτό το υπερσεξουαλικό περιβάλλον ως παιδιά ηθοποιοί στο Χόλιγουντ», λέει η Χιουμ. Πρόσθεσε πως το «Corey Feldman Vs The World» ξεκίνησε ως μια ιστορία θεραπείας. Σχεδόν μια δεκαετία στην παραγωγή, ο ηθοποιός που έγινε τραγουδιστής στη συνέχεια, κάλεσε την Χιουμ να κινηματογραφήσει αυτόν και το γυναικείο συγκρότημά του, «Corey’s Angels», κατά τη διάρκεια της πανεθνικής περιοδείας τους το 2017.

«Ο Κόρεϊ ήθελε να πει την αλήθεια του», λέει η Χιουμ. Αυτή η αλήθεια είναι δύσκολο να την παρακολουθήσει κανείς, γι' αυτό και ο Φέλντμαν αρνείται να προωθήσει την ταινία.

Στο ντοκιμαντέρ, ο Φέλντμαν λέει ότι δημιούργησε τους Corey’s Angels για να υποστηρίξει γυναίκες καλλιτέχνιδες στην πραγματοποίηση των ονείρων τους. Αλλά είναι ασαφές ποια μπορεί να είναι αυτά τα όνειρα. Μερικοί Angels είναι πραγματικοί μουσικοί που ελπίζουν να προωθήσουν την καριέρα τους, ενώ άλλες σαφώς απλώς αναζητούν φήμη μέσω της φθίνουσας όμως φήμης του Φέλνμαν. Ο ίδιος βιντεοσκοπείται να ντύνει τους συναδέλφους του με σχεδόν αόρατα εσώρουχα για μια φωτογράφιση και να ερωτοτροπεί με μια θαυμάστρια, η οποία φαίνεται μεθυσμένη. Οι κάμερες της Χιούμ κατέγραψαν ένα υπερσεξουαλικό περιβάλλον που δημιούργησε ο Φέλντμαν.

Τελικά, πρώην Angels λένε στην Χιούμ ό,τι δεν κατέγραψε η κάμερα: Ο Φέλντμαν κανονίζει τι τρώνε, τι φορούν και πότε μπορούν να κάνουν ντους, όπως επίσης ότι δεν τις πληρώνει.

«Δεν μπορούσα να απαθανατίσω τα πάντα», λέειη Χιούμ. «Σίγουρα απαθανάτισα μια στιγμή στο χρόνο, αλλά δεν νιώθω ότι έχω αποκτήσει ολόκληρη την εικόνα».

Μια Angel που ζούσε με τον Φέλντμαν και την τότε σύζυγό του Angel Κόρτνεϊ Αν Μίτσελ Φέλντμαν είπε στη Χιούμ ότι το συγκρότημα ήταν μια «ευθεία σεξουαλική αίρεση».

«Ο Κόρεϊ έχει πολλά, πολλά επίπεδα που έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους», λέει η Χιούμ. Οι εκπρόσωποι των Τσάρλι Σιν και Φέλντμαν δεν έχουν σχολιάσει σχετικά.

Με πληροφορίες του Variety/NME