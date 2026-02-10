Το 2013 ο Επστάιν προσπαθούσε να βρει τρόπους να δελεάσει τον Χιού Τζάκμαν, την Αν Χάθαγουεϊ και τη Τζέσικα Τσάστεϊν να πάνε μαζί στα Όσκαρ.

Στις 22 Ιουλίου 2009, η Πέγκι Σίγκαλ, μία από πιο γνωστές δημοσιοσχετίστριες της Νέας Υόρκης, καλωσόρισε τον Τζέφρι Επστάιν σπίτι της μετά τη φυλακή.

Το Variety, αφηγείται την επιστροφή του εκλιπόντα δισεκατομμυριούχου, καταδικασμένου για sex trafficking, στην κοινωνική ζωή αλλά κυρίως στην εποχή που επανασυστήθηκε στο Χόλιγουντ.

Η Πέγκι Σίγκαλ τον ρώτησε πως αισθάνθηκε «που κοιμήθηκες ξανά σε 100% αιγυπτιακό βαμβάκι; Πόσο ακριβώς κράτησε το πρώτο σου ντους ελεύθερος πια; Τι έφαγες για πρωινό; Χαβιάρι, καπνιστό σολομό, αυγά Benedict;»

Η Σίγκαλ «εργαζόταν μακριά» στο Σεν Τροπέ, - αλλά επέστρεψε για να γιορτάσει την αποφυλάκιση του Επστάιν. Είχε εκτίσει 13 μήνες για κατηγορίες παιδικής πορνείας και ήταν «καθήκον της» να τον βοηθήσει την τελευταία δεκαετία της ζωής του να επανενταχθεί στην υψηλή κοινωνία. Εργαζόταν κυρίως για κινηματογραφικά στούντιο, διοργανώνοντας πολυτελή πάρτι για ταινίες με φιλοδοξίες για Όσκαρ. Και ο Επστάιν ήταν επίσης ένας σημαντικός πελάτης. Ήταν αυτός που είχε χρηματοδοτήσει τα ταξίδια της στις Κάννες.



«Δεν έχω ιδέα ποια θα είναι η αντίδραση στην επανένταξή σου στην κοινωνία», του έγραψε ένα χρόνο αργότερα. «Αλλά μείνε ήσυχος. Οι φίλοι σου είναι εκεί για σένα και τουλάχιστον το σπίτι είναι πανέμορφο».

Η Σίγκαλ πρότεινε στον Επστάιν να αξιοποιήσει την επταώροφη έπαυλή του στο Upper East Side για να φιλοξενήσει δείπνα και να κάνει «κορυφαία πολιτικά και στρατιωτικά μυαλά να μιλήσουν», αναφέρει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Variety.

Τέτοια events εξάλλου ήταν το φόρτε της. Τα στούντιο προσέλαβαν τη Σίγκαλ για το Rolodex της, το οποίο χρησιμοποίησε για να οργανώσει γεύματα και δεξιώσεις σε κλαμπ στο Four Seasons, το La Grenouille ή άλλα δημοφιλή μέρη, γεμίζοντας την αίθουσα με αστέρες του κινηματογράφου και υποψήφιους για Όσκαρ, καθώς και ηγέτες και καλλιτέχνες, από τον ζωγράφο Τζούλιαν Σνάμπελ, μέχρι τον δημοσιογράφο Τσάρλι Ρόουζ και τον συγγραφέα Γκέι Ταλέσε.

Τον Δεκέμβριο του 2010, η Σίγκαλ κανόνισε μια τέτοια εκδήλωση για τον Επστάιν, βοηθώντας στην επιμέλεια μιας λίστας των καλεσμένων. Ανάμεσά τους ο Ρόουζ, ο Γούντι Άλεν με τη σύζυγό του Σουν- Γι, ο Τζορτζ Στεφανόπουλος και η δημοσιογράφος Κέιτι Κάουρικ για ένα δείπνο με τον φίλο του Επστάιν, τον πρώην πρίγκιπα Άντριου.

Τα επόμενα χρόνια, η Σίγκαλ έπαιξε ρόλο στον καθορισμό του κοινωνικού ημερολογίου του Επστάιν όταν βρισκόταν στη Νέα Υόρκη, προσκαλώντας τον σε μια πληθώρα προβολών και εκδηλώσεων. Η σχέση τους, τουλάχιστον αυτή που προκύπτει από την εκτεταμένη αλληλογραφία τους στα αρχεία που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης, ήταν «φλύαρη και κακεντρεχής», κατά καιρούς ζεστή και στοργική, και σε άλλες στιγμές απλά συναλλακτική.

Τα Όσκαρ του 2013

Ορισμένα email περιείχαν παράξενα αιτήματα προς τη Σίγκαλ. Όπως εκείνο που της ζητά να κανονίσει να πιει καφέ η Αν Χάθαγουεϊ με τον Επστάιν και τον Μπιλ Γκέιτς. Άλλα αναφέρονταν σε μία αντιπαράθεση σχετικά με το τι είδους ιδιωτικό τζετ θα ήταν αρκετά ελκυστικό για τον Επστάιν ώστε να πείσει τη Χάθαγουεϊ, τον Χιού Τζάκμαν και την Τζέσικα Τσάστεϊν να ταξιδέψουν μαζί του στα Όσκαρ του 2013. «Μπορώ να πω το μεγαλύτερο και πιο πολυτελές ιδιωτικό αεροπλάνο», έγραψε η Σίγκαλ. Ούτε ο καφές ούτε η ιδιωτική πτήση όμως έγιναν ποτέ.

Η Σίγκαλ επίσης συμβούλευε τον Επστάιν πως να κινείται απέναντι στα Μέσα. Πώς να αντιδρά σε άρθρα του The Daily Beast και στο Newsweek σχετικά με την προηγούμενη καταδίκη του. Σε ένα μήνυμα του Μαρτίου 2011, ρώτησε τον Επστάιν πώς θα μπορούσε να «εξουδετερώσει» την Τίνα Μπράουν, την εκδότρια και των δύο εντύπων, εκφράζοντάς την οργή της Μπράουν για την τιμωρία του». Μια εβδομάδα αργότερα, η Σίγκαλ επικοινώνησε επειγόντως με τον Επστάιν για να τον προειδοποιήσει ότι ο Τύπος «μιλούσε για εκείνον» σε μια συζήτηση σε πάνελ που παρουσίαζε η Μπράουν, και στην οποία συμμετείχε εκείνη.

Ο Επστάιν καθοδήγησε τη Σίγκαλ στο πώς να χειριστεί ένα προφίλ στη Daily Beast σχετικά με την κοινωνική του αποκατάσταση, προτείνοντάς της να πει: «Θα σας έλεγα ότι τόσο εγώ όσο και πολλοί άλλοι που τον γνωρίζουν, τον περιγράφουμε ως εξαιρετικό». Αυτή η ατάκα αποδόθηκε από τη Σίγκαλ σχεδόν αυτολεξεί.

Εβδομάδες αργότερα, έκανε μια παρόμοια δήλωση στον συγγραφέα Τζέσι Κόρνμπλουθ, ο οποίος εργαζόταν σε ένα άρθρο για τους Times, λέγοντας ότι ενώ ο Επστάιν δεν ήταν μεταξύ των πέντε πλουσιότερων ανθρώπων στη Νέα Υόρκη, «υπάρχει ευρεία συναίνεση ότι είναι ένας από τους πιο έξυπνους». Εξήγησε στον Κόρνμπλουθ ότι ο Επστάιν είχε «πληρώσει ένα μεγάλο τίμημα» για το έγκλημά του.

«Η εμπνευσμένη μέθοδος της αποστροφής και της ντροπής αντικαταστάθηκε πριν από εκατοντάδες χρόνια από την πιο καλοπροαίρετη πρακτική της συγχώρεσης», έγραψε. «Οι φίλοι του ζήτησαν τη δική του συγγνώμη και την έλαβε».

Σε δήλωσή της στο Variety, η Σίγκαλ είπε ότι βρέθηκε στο σπίτι του Επστάιν δύο φορές «κοινωνικά», για την εκδήλωση του πρίγκιπα Άντριου και για ένα δείπνο Γιομ Κιπούρ. Είπε επίσης ότι δεν γνώριζε τίποτα για τα «ανήλικα κορίτσια» και ότι όταν διάβασε τα άρθρα του 2011 που τεκμηρίωναν τους ισχυρισμούς για παιδική πορνεία, «δεν μπορούσε να καταλάβει» ότι ήταν αληθινά. Η Σίγκαλ χαρακτήρισε άδικη την προσοχή από τα Μέσα σε εκείνη.

«Ως εργαζόμενη γυναίκα, είναι τραγικό ότι ταπεινώνομαι και πάλι από τα μέσα ενημέρωσης και εξοστρακίζομαι από φίλους», είπε. «Έξι χρόνια είναι μια ζωή συνεχούς απολογίας. Ώρα να επικεντρωθούμε στους κακούς».

Η Σίγκαλ όμως επωφελήθηκε οικονομικά από τη σχέση της με τον Επστάιν. Η ίδια είπε ότι η σχέση τους ξεκίνησε πριν από σχεδόν 20 χρόνια, όταν της χάρισε ένα «ρολόι Cartier». Εκτός από άλλα «ανεπιθύμητα» δώρα που πήρε, η Σίγκαλ χρέωσε τον χρηματοδότη για απροσδιόριστη εργασία, για παράδειγμα, τιμολογώντας τον με 50.000 δολάρια για πέντε μήνες υπηρεσιών το 2011. Το 2010, του έστειλε έναν προϋπολογισμό 37.600 δολαρίων για το ταξίδι της στις Κάννες, ο οποίος περιελάμβανε 13.700 δολάρια για το ξενοδοχείο της, 12.000 δολάρια για ένα αυτοκίνητο και 7.000 δολάρια για αεροπορικά εισιτήρια.

Ο Επστάιν έδωσε στη Σίγκαλ 30.000 δολάρια ως δώρο γενεθλίων τον Ιούλιο του 2018. Στο μεταξύ, υπήρχαν τιμολόγια για αεροπορικά εισιτήρια και άλλα ταξίδια. Για μερικά από αυτά ο Επστάιν αρνήθηκε να πληρώσει. Σε άλλες περιπτώσεις η Σίγκαλ, στράφηκε στον Επστάιν για συμβουλές για διάφορα θέματα: για μια διαμάχη για την κληρονομιά της μέχρι την επίλυση των προσωπικών της οικονομικών και την αντιμετώπιση ενός ανταγωνιστή της.

«Αντί να σου τηλεφωνώ πανικόβλητη για αυτόν τον απαίσιο ομοφυλόφιλο που προσπάθησε να μου κλέψει την επιχείρησή μου εδώ και δύο χρόνια...», έγραψε η Σίγκαλ στον Επστάιν το 2009, «σκέφτομαι έναν τρόπο - εκτός από το να δουλέψω σκληρότερα (αδύνατο) και να κάνω εξαιρετική δουλειά και να είμαι πολύ ευγενική με τους ανθρώπους προκειμένου να τον ανταγωνιστώ».

Ήταν τόσο οικεία η σχέση τους που ο Επστάιν της ζήτησε να του βρει μια γυναίκα για να γεννήσει το παιδί του.

«Αν δεν ήμουν 102, θα έπαιρνα αυτή τη δουλειά σε ένα νανοδευτερόλεπτο», αστειεύτηκε εκείνη, που τότε ήταν 64 ετών.

«Χρειάζομαι εξαιρετικά γονίδια, να είναι έξυπνη, όμορφη, αστεία», απάντησε ο Επστάιν. «Αν ήσουν 50 χρόνια νεότερη, ουπς... 40» πρόσθεσε. Η Σίγκαλ υποσχέθηκε να ψάξει για μία «Ευρωπαία διανοούμενη», ίσως μία φοιτήτρια.

Το 2017, ο κόσμος της ελίτ στον οποίο ζούσε η Σίγκαλ κλονίστηκε από το κίνημα #MeToo, το οποίο κατέστρεψε ισχυρές προσωπικότητες όπως ο Χάρνεϊ Γουάινστιν, ο παρουσιαστής Ματ Λάουερ, ο δημοσιογράφος Τσάρλι Ρόουζ, όλοι τους βασικά μέλη της κοινωνίας της Νέας Υόρκης. Οι μέρες του Επστάιν ήταν μετρημένες. Θα πέθαινε στη φυλακή λιγότερο από δύο χρόνια αργότερα και η Σίγκαλ θα αναγκαζόταν να κλείσει την επιχείρησή της λόγω της σχέσης της μαζί του. Αλλά προς το παρόν το ρίσκο φαινόταν μακρινό. Στην πραγματικότητα, έγραψε ο Επστάιν, σε σύγκριση με άλλους, «ο Τζέφρι φαίνεται όλο και καλύτερος».

«Το ξέρω!!!!» απάντησε εκείνη. «Ο κόσμος είναι ανατρεπτικός. Αυτό συμβαίνει από την αρχή του χρόνου (και αυτό δεν είναι δικαιολογία) έχει ξαφνικά ξεσπάσει στην εποχή μας, της μαζικής παγκόσμιας πληροφόρησης ως ένας νέος ηθικός κώδικας συμπεριφοράς».

Μια πιο πιεστική ανησυχία εκείνο το φθινόπωρο ήταν να διασφαλιστεί ότι ο Επστάιν θα παρευρισκόταν στα Βραβεία Γκόθαμ, μια από τις κορυφαίες κινηματογραφικές εκδηλώσεις της Νέας Υόρκης, στην οποία είχε δωρίσει 10.000 δολάρια.

«Κάθε χρόνο σε παρακαλώ να έρθεις και κάθε χρόνο δεν έρχεσαι», έγραψε. «Θα καθίσω μαζί σου φέτος». Οι παρακλήσεις της έπιασαν τόπο. «Θα είμαι εκεί», έγραψε ο Επστάιν, επιβεβαιώνοντας αργότερα ότι θα έφερνε μαζί του «δύο κορίτσια».

