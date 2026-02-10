Η ανάρτηση για τη γενοκτονία έγινε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Βανς στην Αρμενία.

Ο Λευκός Οίκος διέγραψε ανάρτηση που έγινε στον λογαριασμό του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, στο Χ, η οποία αναφερόταν στη γενοκτονία των Αρμενίων, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει τον εκνευρισμό της Άγκυρας.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης επίσκεψής του στην Αρμενία- η πρώτη από Αμερικανό αντιπρόεδρο- ο Βανς επισκέφθηκε το μνημείο για τη γενοκτονία που υπάρχει στο Γερεβάν. Ανάρτηση που έγινε στη συνέχεια ανέφερε ότι η επίσκεψη στο μνημείο πραγματοποιήθηκε προκειμένου να τιμηθεί η μνήμη «των θυμάτων της γενοκτονίας της Αρμενίας το 1915».

Όμως, η ανάρτηση διεγράφη και συνεργάτης του Βανς, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί, είπε στο Reuters ότι επρόκειτο για λάθος υπαλλήλου ο οποίος δεν ήταν μέλος της αντιπροσωπείας.

«Αυτός είναι ένας λογαριασμός που τον διαχειρίζεται το προσωπικό και κατά κύριο λόγο υπάρχει για τη δημοσίευση φωτογραφιών και βίντεο από τις δραστηριότητες του αντιπροέδρου», δήλωσε εκπρόσωπος του Βανς και παρέπεμψε στις δηλώσεις που έκανε στην Αρμενία, στις οποίες δεν χρησιμοποίησε τον όρο «γενοκτονία».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου, αν η επίσκεψη στο μνημείο είχε ως στόχο την αναγνώριση της γενοκτονίας, ο Βανς απάντησε: «Προφανώς, είναι κάτι πολύ τρομερό που συνέβη πριν από περίπου 100 χρόνια και κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για εκείνους, πολιτισμικά. Οπότε σκέφτηκα, ως ένδειξη σεβασμού, τόσο για τα θύματα, όσο και για την αρμενική κυβέρνηση, που είναι πολύ σημαντικός εταίρος μας στην περιοχή, ήθελα να κάνω επίσκεψη και να αποτίσω φόρο τιμής».

Είναι η δεύτερη φορά τις τελευταίες ημέρες που ο Λευκός Οίκος διαγράφει ανάρτηση και κάνει λόγο για λάθος υπαλλήλου. Προηγήθηκε το ρατσιστικού περιεχομένου βίντεο για τον Μπαράκ και τη Μισέλ Ομπάμα που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Αφού διεγράφη, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν είχε δει όλο το βίντεο προτού το αναρτήσει συνεργάτης του στον Λευκό Οίκο.