Ντροπιαστική χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ την απόφαση του Εφετείου για τους «Σπαρτιάτες» και προειδοποιεί ότι εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους.

Οι 11 πρώην και νυν βουλευτές των «Σπαρτιατών» και ο καταδικασμένος για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης, αθωώθηκαν ομόφωνα από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων, όπου δικάστηκαν για την υπόθεση περί εξαπάτησης του εκλογικού σώματος.

«Την ίδια περίοδο που η κυβέρνηση Μητσοτάκη χαϊδεύει το ακροδεξιό εκλογικό ακροατήριο, ανάγοντας, τυπικά και άτυπα, σε μαέστρους της “μεταναστευτικής” πολιτικής τους Θάνο Πλεύρη, Άδωνι Γεωργιάδη και Μάκη Βορίδη», το Εφετείο αποφάσισε την πλήρη απαλλαγή των 13 κατηγορούμενων, επισημαίνει η Κουμουνδούρου. «Πρόκειται για μια απόφαση που εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους, πρόκειται για μια απόφαση ντροπιαστική για τους θεσμούς και τη Δημοκρατία», τονίζει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

«Όλη η Ελλάδα ξέρει ποιος “νιαουρίζει” στα ακροδεξιά κεραμίδια, αλλά φαίνεται ότι τα παθήματα δεν γίνονται μαθήματα», υπογραμμίζει. «Η καταδίκη τους για τις ποινικά κολάσιμες μεθόδους που χρησιμοποιούν ώστε να εξαπατήσουν τον ελληνικό λαό, θα έπρεπε να είναι το ελάχιστο καθήκον της Δικαιοσύνης», συμπληρώνει.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει πως «αποδείχθηκε στην πράξη η ανεπάρκεια» της νομοθετικής ρύθμισης της κυβέρνησης, ένας νόμος που «εξυπηρετούσε τους πολιτικούς τακτικισμούς του κ. Μητσοτάκη εκείνη την εποχή», αλλά τονίζει ότι: «Έχουμε να κάνουμε και με το μεγάλο θέμα της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος και του ρόλου της Δικαιοσύνης στην προστασία του πολιτεύματος».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Την ίδια περίοδο που η κυβέρνηση Μητσοτάκη χαϊδεύει το ακροδεξιό εκλογικό ακροατήριο, ανάγοντας, τυπικά και άτυπα, σε μαέστρους της «μεταναστευτικής» πολιτικής τους Θ. Πλεύρη, Αδ. Γεωργιάδη και Μ. Βορίδη, το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων, μετά από εισαγγελική εισήγηση, αποφάσισε την πλήρη απαλλαγή και των 13 συνολικά κατηγορουμένων στην υπόθεση των «Σπαρτιατών», μεταξύ των οποίων και ο καταδικασμένος για τη Χρυσή Αυγή, Ηλίας Κασιδιάρης. Πρόκειται για μια απόφαση που εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους, πρόκειται για μια απόφαση ντροπιαστική για τους θεσμούς και τη Δημοκρατία

Τι κι αν ο φανερός αρχηγός του κόμματος, Στίγκας, ευχαριστούσε δημόσια τον καταδικασμένο Κασιδιάρη για τη συμβολή του στη νίκη των «Σπαρτιατών», λέγοντας μάλιστα ότι υπήρξε η «κηροζίνη» στην εκλογική επιτυχία;

Όλη η Ελλάδα ξέρει ποιος «νιαουρίζει» στα ακροδεξιά κεραμίδια, αλλά φαίνεται ότι τα παθήματα δεν γίνονται μαθήματα.

Ο φασισμός είναι απειλή για τη Δημοκρατία και η Δημοκρατία μας οφείλει να αμυνθεί. Η καταδίκη τους για τις ποινικά κολάσιμες μεθόδους που χρησιμοποιούν ώστε να εξαπατήσουν τον ελληνικό λαό, θα έπρεπε να είναι το ελάχιστο καθήκον της Δικαιοσύνης.

Η μάχη των ιδεών μέσα στην κοινωνία, σε κάθε γειτονιά, και η πολιτική καταδίκη των απόψεων, των θέσεων και της φασιστικής, αντιδημοκρατικής ιδεολογίας τους, είναι το ελάχιστο καθήκον των πολιτικών δυνάμεων και όλων των δημοκρατικών πολιτών.

Προφανώς και αποδείχτηκε στην πράξη η ανεπάρκεια της νομοθετικής ρύθμισης της κυβέρνησης Μητσοτάκη - Βορίδη για την αντιμετώπιση αυτού του πολύ σοβαρού ζητήματος. Ένας αναποτελεσματικός (αποδείχτηκε στην πράξη) νόμος που εξυπηρετούσε τους πολιτικούς τακτικισμούς του κ. Μητσοτάκη εκείνη την εποχή.

Προφανώς η τροπολογία που είχε καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το 2023 μπορούσε να αποκλείσει στελέχη της Χρυσής Αυγής και πρόσωπα που ασκούν καθοδήγηση, δηλαδή «κρυπτόμενους επικεφαλής» των κομμάτων, από την εκλογική διαδικασία.

Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε και με το μεγάλο θέμα της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος και του ρόλου της Δικαιοσύνης στην προστασία του πολιτεύματος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα εξαντλήσει τις δυνάμεις του για να σταθεί, για άλλη μια φορά, εμπόδιο στις φανερές και κρυφές δυνάμεις του μίσους και του νεοναζιστικού σκοταδιού.