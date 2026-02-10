Ως πρόσωπο «κλειδί» χαρακτήρισε την κ. Στρατινάκη, πρώην γγ του υπουργείου Εργασίας, η οποία, όπως είπε, «μέχρι πρόσφατα ήταν και επικεφαλής στην Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή»

Για «εμπλοκή πολλών κυβερνητικών προσώπων στην υπόθεση του κ. Παναγόπουλου» έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο ΜEGA.

«Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σκάνδαλο διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων για τα θέματα της κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων. Η ΝΔ διαπρέπει σε αυτόν τον τομέα. Σας θυμίζω και το σκάνδαλο του "σκόιλ ελικίκου"», δήλωσε ζητώντας «να διαλευκανθεί η εμπλοκή του και να παραιτηθεί από την ηγεσία της ΓΣΕΕ, εφόσον ο φάκελος πλέον είναι στον οικονομικό εισαγγελέα και ζητήθηκαν διώξεις».

Ως πρόσωπο «κλειδί» χαρακτήρισε την κ. Στρατινάκη, πρώην γγ του υπουργείου Εργασίας, η οποία, όπως είπε, «μέχρι πρόσφατα ήταν και επικεφαλής στην Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή». «Φαίνεται, λοιπόν, ότι υπάρχει εμπλοκή και του συζύγου της, κ. Γεωργίου. Εταιρείες στις οποίες γίνονταν αναθέσεις και μάλιστα πολλών εκατομμυρίων. Και υπάρχει εμπλοκή πολλών πολιτικών προσώπων», πρόσθεσε, ενώ αναφέρθηκε και σε «δύο νόμους της κ. Κεραμέως που έδιναν τη δυνατότητα σε προγράμματα, που είχαν κοπεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πληρωθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό».

«Το θέμα της κατάρτισης και της υποστήριξης των ανέργων είναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια γίνεται χορός σκανδάλων. Ενώ θα έπρεπε να είναι ένα εργαλείο για την ανάπτυξη της χώρας, είναι ένα πεδίο στο οποίο βλέπουμε ένα πάρτι από γαλάζιες ακρίδες», σημείωσε ο κ. Φάμελλος, σχολιάζοντας πως «αυτή η κυβέρνηση, στο μόνο που μας έχει πείσει είναι ότι η σταθερότητα την οποία επικαλείται είναι σταθερότητα στα σκάνδαλα, σταθερότητα στους κολλητούς και σταθερότητα στο να βγάζουν δισεκατομμύρια κάποιοι λίγοι».

Επανέφερε, δε, το αίτημα για παραίτηση της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι «το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι». «Πηγαίνουμε από σκάνδαλο σε σκάνδαλο και είμαστε ταυτόχρονα στην τελευταία θέση της αγοραστικής δύναμης και του μέσου μισθού στην Ευρώπη. Η ευθύνη είναι όλης της κυβέρνησης», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια επεσήμανε την ανάγκη για «ένα αναζωογονητικό σοκ στην οικονομία για να μπορέσουν να ζήσουν οι πολίτες και οι εργαζόμενοι, αλλά και μια κάθαρση στα θέματα δημοκρατίας και διαφάνειας». «Πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία προοδευτικών δυνάμεων για να το πετύχουμε. Κανείς μόνος του δεν μπορεί να διώξει αυτήν την κυβέρνηση, η οποία είναι και επικίνδυνη και διεφθαρμένη. Πρέπει να συνεργαστούμε όλοι και όλες μαζί. Αυτό λένε και οι πολίτες», υπογράμμισε, ενώ αναφερόμενος στη χθεσινή επιλογή «διεύρυνσης» του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «δεν δίνει απάντηση στο ποιος -όχι απλά θα κερδίσει τον κ. Μητσοτάκη- αλλά και στο ποιοι θα αποτελέσουν την επόμενη προοδευτική κυβέρνηση».

«Την προηγούμενη χρονιά πήραμε πρωτοβουλίες μαζί με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά. Λίγες είναι γεγονός. Τώρα, είναι σχεδόν έτοιμη μία κοινή πρόταση νόμου από τα τρία κόμματα για το αγροτικό. Δεν αρκούν όλα αυτά. Οι πολίτες θέλουν κάτι πιο συγκεκριμένο. Είμαστε έτοιμοι να δεσμευτούμε ότι θα συζητήσουμε με τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα για να υπάρχει προοδευτικό ψηφοδέλτιο», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας «πολύ σημαντικό» τον ρόλο του Αλέξη Τσίπρα σε αυτήν την προσπάθεια «σύγκλισης».

Τέλος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχολίασε τις πολιτικές τοποθετήσεις της κ. Καρυστιανού, εκφράζοντας την αντίθεση του προς αυτές. «Διαφωνούμε απολύτως ότι δεν υπάρχει Αριστερά και Δεξιά. Διαφωνούμε απολύτως ότι δεν έχει ευθύνες ο κ. Μητσοτάκης για το μπάζωμα των Τεμπών. Διαφωνούμε απολύτως για θέματα δικαιωμάτων των γυναικών, όπως είναι οι αμβλώσεις. Διαφωνούμε απολύτως στις θέσεις της για τα ελληνοτουρκικά», τόνισε, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα πως «δεν εντάσσεται η κ. Καρυστιανού -με βάση αυτά που έχει πει- στο κάλεσμα για τις προοδευτικές δυνάμεις».

