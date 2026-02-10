Την τελική απόφαση θα λάβει η Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα.

Θετικά εισηγήθηκε στην Ολομέλεια για την άρση ασυλίας του Παύλου Πολάκη, η Επιτροπή Δεοντολογίας, μετά από μηνυτήριες αναφορές του Σταμάτη Πουλή για την υπόθεση του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε κατά τη συζήτηση του θέματος, πως «είναι η πιο χυδαία άρση ασυλίας που μου έχουν κάνει. Είναι προκλητική. Με μηνύει ο Πουλής επειδή κατέθεσα στο δικαστήριο».

Οι μηνυτήριες αναφορές, αφορούν ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος κατά συρροή και αθέμιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς. Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν στην επιτροπή ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και ΝΙΚΗ καταψήφισαν.

Από την ψηφοφορία, απουσίαζε η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ την τελική απόφαση θα λάβει η Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα.