«Μηνύουν εμένα που ως μάρτυρας προσπάθησα να υπερασπιστώ το συμφέρον του Δημοσίου και να αναδείξω τη ζημιά των 250.000 € που υπέστη από τις 23 παράνομες προσλήψεις.»

Σε ανακοίνωσή του ο Παύλος Πολάκης τοποθείται για την 13η αίτηση άρσης ασυλίας σε βάρος του και την χαρακτηρίζει ως «την πιο χυδαία και προκλητική». Εν προκειμένω το αίτημα αφορά μηνυτήρια αναφορά του Σταμάτη Πουλή.

Όπως ανέφερε, η αίτηση σχετίζεται με τη μαρτυρία του κατά τη δίκη για τις 23 παράνομες προσλήψεις, μέσω της οποίας ανέδειξε τη ζημία 250.000 € που υπέστη το Δημόσιο. Ο βουλευτής επισήμανε ότι η ενέργεια αυτή λειτουργεί παραδειγματικά, αποτρέποντας άλλους από το να καταθέσουν σε ανάλογες υποθέσεις, από φόβο ότι μπορεί να βρεθούν κατηγορούμενοι. Παράλληλα, καταδίκασε τη στάση του ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ, το οποίο μέσω του βουλευτή Δουδώνη ψήφισε υπέρ της άρσης ασυλίας, υπονομεύοντας βασικές δημοκρατικές αρχές.

Ειδικότερα ο κ. Πολάκης σημειώνει ότι «αυτή είναι η 13η αίτηση άρσης ασυλίας που έρχεται για εμένα στη Βουλή. Είμαι σίγουρος ότι έχω καταρρίψει το ρεκόρ Γκίνες. Ταυτόχρονα, όμως, είναι η πιο χυδαία και προκλητική αίτηση άρσης ασυλίας που με αφορά. Ουσιαστικά άρουν τη Βουλευτική μου ασυλία επειδή κατέθεσα στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια της δίκης για το σκάνδαλο των 23 παράνομων προσλήψεων και έτσι σύμφωνα με την πλειοψηφία τουλάχιστον της Ειδικής Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας , επηρέασα το Δικαστήριο.

Αντί να απολογηθεί η κυβέρνηση και ο υπουργός που έβαλαν τον ΕΟΔΥ (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ) να αποσυρθεί από την υποστήριξη της κατηγορίας στο Δικαστήριο, μηνύουν εμένα που ως μάρτυρας προσπάθησα να υπερασπιστώ το συμφέρον του Δημοσίου και να αναδείξω τη ζημιά των 250.000 € που υπέστη από τις 23 παράνομες προσλήψεις. Να σημειωθεί δε ότι από τους 23 παράνομους διορισμούς, οι 13 από αυτούς ενώ είχαν δηλωθεί ότι απασχολούνταν στο ΚΕΕΛΠΝΟ, στην πραγματικότητα απασχολούνταν στο γραφείο του κ. Άδωνι Γεωργιάδη.

Αυτή η άρση ασυλίας είναι σίγουρο ότι λειτουργεί παραδειγματικά καθώς αποτρέπει τον οποιονδήποτε από το να καταθέσει σε ανάλογες υποθέσεις με το φόβο ότι μπορεί να βρεθεί κατηγορούμενος. Καταπληξη και αηδια προκαλει η σταση του ΚιναλΠασοκ που μεσω του βουλευτη του Δουδωνη ψηφισε υπερ της αρσης ασυλιας του Πολακη Παυλου ,δινοντας ετσι ,μαλλον,διαπιστευτήρια συγκυβερνησης με τη ΝΔ και παιρνοντας διαζυγιο απο στοιχειωδεις αρχες δημοκρατιας,νομικης επιστημης και προοδευτικων αρχων!!Ευχαριστω τους εκπροσωπους ΚΚΕ,ΝΕΑΡ και ΝΙΚΗ που μαζι με τον εκπρόσωπο ΣΥΡΙΖΑ ,καταψηφισαν αυτην τη χυδαια αρση ασυλιας μου.»