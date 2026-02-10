«Η ζωή είναι πολύ μικρή για να μην ρισκάρετε» το μήνυμα της Λίντσεϊ Βον μετά το φριχτό ατύχημα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες.

Η Λίντσεϊ Βον αποκάλυψε ότι υπέστη σύνθετο κάταγμα στην κνήμη, στο φριχτό ατύχημα που είχε την Κυριακή στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες και θα χρειαστεί πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις.

Όμως, η 41χρονη πρωταθλήτρια του σκι τόνισε πως δεν μετανιώνει για την απόφασή της να αγωνιστεί, ενώ ξεκαθάρισε ότι η ρήξη χιαστού που υπέστη λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης δεν σχετίζεται με την πτώση της.

Η Αμερικανίδα- η δεύτερη πιο επιτυχημένη αθλήτρια του σκι στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων με 84 νίκες- υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις στην Ιταλία, για να σταθεροποιηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, μετά το φριχτό ατύχημα που είχε 13 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της κούρσας της στην κατάβαση, που ήταν από τις πιο αναμενόμενες στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες Μιλάνο- Κορτίνα 2026.

«Η διαφορά μπορεί να είναι 5 ίντσες»

«Το Ολυμπιακό όνειρό μου δεν τελείωσε με τον τρόπο που ονειρευόμουν. Δεν ήταν το τέλος ενός βιβλίου ή παραμυθιού, ήταν απλά η ζωή. Τόλμησα να ονειρευτώ και δούλεψα τόσο σκληρά για να το πετύχω», έγραψε στην ανάρτησή της.

Η διαφορά στην ελεύθερη κατάβαση του σκι ανάμεσα σε μια στρατηγική πορεία και έναν καταστροφικό τραυματισμό μπορεί να είναι ακόμα και 5 ίντσες (12,7 εκατοστά).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ήμουν απλά 5 ίντσες πιο κοντά στην πορεία μου, όταν το δεξί χέρι μου πιάστηκε στην πύλη, στρίβοντάς με, κάτι που είχε ως συνέπεια την πτώση μου. Ο πρόσθιος χιαστός και οι παλιότεροι τραυματισμοί μου δεν είχαν καμία σχέση με την πτώση», τόνισε. Πριν από 10 ημέρες η Βον είχε ατύχημα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κραν Μοντανά, την τελευταία εμφάνισή της πριν από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, με συνέπεια να πάθει ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού.

Από το ατύχημα της Κυριακής, η Λίντσεϊ Βον υπέστη «σύνθετο κάταγμα κνήμης», το οποίο «προς το παρόν είναι σταθερό, αλλά θα χρειαστούν πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις για να αποκατασταθεί σωστά».

«Η ζωή είναι πολύ μικρή για να μην ρισκάρετε»

Παρόλα αυτά, η 41χρονη τόνισε πως δεν μετανιώνει. «Παρότι δεν τελείωσε όπως ήλπιζα και παρά τον έντονο σωματικό πόνο, δεν μετανιώνω. Το ότι στάθηκα στην εκκίνηση ήταν ένα απίστευτο συναίσθημα που δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Το να ξέρω ότι στάθηκα εκεί έχοντας μια πιθανότητα να νικήσω, ήταν μία νίκη από μόνο του. Επίσης, ήξερα ότι ήταν ένα ρίσκο. Πάντα ήταν και πάντα θα είναι ένα απίστευτα επικίνδυνο άθλημα», υπογράμμισε.

Όπως στο σκι, έτσι και στη ζωή, παίρνουμε ρίσκα, συνέχισε η Λίντσεϊ Βον. «Ονειρευόμαστε. Αγαπάμε. Πηδάμε. Και κάποιες φορές πέφτουμε. Κάποιες φορές, οι καρδιές μας ραγίζουν. Κάποιες φορές δεν πετυχαίνουμε τα όνειρα που ξέραμε ότι μπορούσαμε να κάνουμε. Αλλά αυτή είναι και η ομορφιά της ζωής: μπορούμε να προσπαθήσουμε. Προσπάθησα, ονειρεύτηκα, πήδηξα», υπογράμμισε.

Η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια έκλεισε την ανάρτηση με ένα μήνυμα προς τον κόσμο. «Αν μάθετε κάτι από το “ταξίδι” μου, είναι πως όλοι έχετε το θάρρος να τολμάτε πολύ. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να μην ρισκάρετε. Γιατί η μόνη αποτυχία στη ζωή είναι να μην προσπαθείς. Πιστεύω σε εσάς, όπως πιστεύετε εσείς σε εμένα», κατέληξε.

{https://www.instagram.com/p/DUjW2r8DUmb/}