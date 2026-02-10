Στο εδώλιο κάθονται εκτός από τους 11 νυν και πρώην βουλευτές του κόμματος, ο Ηλίας Κασιδιάρης και ένας δικηγόρος.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δίκη σε δεύτερο βαθμό των 13 κατηγορουμένων για την υπόθεση των Σπαρτιατών που κατηγορούνται για εξαπάτηση εκλογέων, με την εισαγγελέα της έδρας να προτείνει στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων της Αθήνας την πλήρη απαλλαγή τους, κρίνοντας πως δεν αποδείχθηκε η κατηγορία σε βάρος τους.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι είχαν απαλλαγεί και σε πρώτο βαθμό αλλά ακολούθησε έφεση από την Εισαγγελία Εφετών κατά της πρωτόδικης απόφασης, με το σκεπτικό πως δεν είχαν ληφθεί υπόψη κρίσιμα στοιχεία του αποδεικτικού υλικού με αποτέλεσμα η υπόθεση να εκδικαστεί εκ νέου.

Στο εδώλιο κάθονται εκτός από τους 11 νυν και πρώην βουλευτές του κόμματος των Σπαρτιατών, ο καταδικασμένος για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής Ηλίας Κασιδιάρης που κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός και ένας δικηγόρος ο οποίος φέρεται ως συνεργός στην εξαπάτηση των εκλογέων.

Η εισαγγελέας στην πρόταση της έδειξε πως δεν πείστηκε πως υποκρυπτόμενος αρχηγός του κόμματος ήταν ο Ηλίας Κασιδιάρης από τις επανειλημμένες επισκέψεις των βουλευτών στη φυλακή όπου κρατείται. Σύμφωνα με την εισαγγελική λειτουργό, «δεν έχει αποδειχθεί ότι λάμβαναν οδηγίες από τον Ηλία Κασιδιάρη και η δήλωση Κασιδιάρη περί δικαίωσης του από την εκλογή των Σπαρτιατών, δεν είναι ικανό στοιχείο για να στηρίξει την κατηγορία αυτή».

Στην αγόρευσή της η εισαγγελέας ανέφερε πως δεν πρόκυψε συνεννόηση των 11 τότε βουλευτών με τον Ηλία Κασιδιάρη, εκτιμώντας πως «δεν έχει αποδειχθεί ότι λάμβαναν εντολές από κανέναν». Όπως υποστήριξε, «δεν υπήρξε μαρτυρία από την οποία να προκύπτει ότι μεταβλήθηκε το εκλογικό τους φρόνημα κάποιων εκλογέων» και ούτε «φαίνεται να υπάρχει κάποιο κίνητρο πίσω από την παρουσιαζόμενη σκευωρία».

Άλλωστε, όπως τόνισε η εισαγγελέας, πολλές φορές οι βουλευτές των Σπαρτιατών ακολούθησαν τη συμπολίτευση όπως για την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2025

Αναφερόμενη δε η εισαγγελική λειτουργός στις επισκέψεις του κατηγορουμένου δικηγόρου στις φυλακές όπου κρατείται ο Ηλίας Κασιδιάρης, είπε πως «δεν υπήρχε περιορισμός στο επισκεπτήριο καθώς ο οποιοσδήποτε μπορούσε να τον επισκεφθεί».

Η εισαγγελέας χαρακτήρισε πάντως «συγκρουσιακή» την κατάσταση στο κόμμα των «Σπαρτιατών» μετά τις εκλογές του 2023 λόγω της διαγραφής του βουλευτή Φλώρου που στήριξε την υποψηφιότητα του Ηλία Κασιδιάρη για το Δήμο της Αθηνάς. «Οι υπόλοιποι βουλευτές τάχθηκαν απέναντι στην απόφαση αυτή ζητώντας να παραπεμφθεί στα πειθαρχικά όργανα του κόμματος» είπε προσθέτοντας ότι «οι βουλευτές των Σπαρτιατών σε ένδειξη διαμαρτυρίας ή επειδή ήταν πρακτικά αδύνατον να μεταβούν, δεν παραστάθηκαν σε συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής τον Αύγουστο του 2023». Σύμφωνα με την εισαγγελέα «η καθολική αποχή από τη συνεδρίαση είχε ως αποτέλεσμα να παρασταθεί μόνος του ο Β. Στίγκας», ο οποίος προχώρησε στις δηλώσεις περί Greek mafia «χωρίς να προσδιορίσει σε ποια πρόσωπα αναφέρεται».

Η εισαγγελέας αναφέρθηκε στο γεγονός ότι στη συνέχεια ο Βασίλης Στίγκας ανασκεύασε τις δηλώσεις του για την εμπλοκή του Ηλία Κασιδιάρη επικαλούμενος «αγανάκτηση και ταραχή που είχε προκληθεί από τη συμπεριφορά των βουλευτών απέναντί του». «Μίλησε για παρεξήγηση ως προϊόν έντασης της στιγμής και πως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο στην πραγματικότητα» τόνισε η εισαγγελέας στην αγόρευση της.

Τον τελευταίο λόγο για την ενοχή ή όχι των κατηγορούμενων έχει το δικαστήριο το οποίο θα εκδώσει την απόφαση του.