Αίσθηση προκάλεσαν τα καλά λόγια του Άδωνι Γεωργιάδη προς τον πρώην Σπαρτιάτη Γιώργο Μανούσο, στον οποίο απέδωσε πατριωτισμό κατά την συζήτηση επίκαιρης ερώτησής του.

Ο υπουργός Υγείας, αφού ευχαρίστησε τον βουλευτή για την ερώτησή του που αφορούσε στα ΑμεΑ, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θα σας αντιμετωπίσω με σεβασμό αρμόζοντα στο αξίωμά σας, αλλά πιστεύω και στις αγαθές σας προθέσεις. Η ερώτηση σας είναι γραμμένη σε ύφος κατά τη γνώμη μου όχι αντάξιο. Κανένα Μνημόνιο δε μας επέβαλε περικοπές μνημονιακού τύπου στα ΑΜΕΑ. Αυτό είναι ένα ακόμα ψεύδος της εποχής του λαϊκισμού. Και οι άνθρωποι που εμπνεόμεθα και συμπεριλαμβάνω και εσάς από γνήσιο πατριωτισμό δεν μπορούμε να υιοθετούμε την φρασεολογία της Αριστεράς που έχετε καταλάβει ότι 9,5/10 φορές λένε “μπούρδες”».

Κατάλαβε λοιπόν ανήμερα της επετείου του Πολυτεχνείου ο Άδωνις Γεωργιάδης ότι εμπνέονται από κοινού με τον πρώην Σπαρτιάτη από «γνήσιο πατριωτισμό». Πάντως στη συνέχεια δεν τελείωσε τη φράση του «επικαλούμαι τον πατριωτισμό σας να σας πω…», για να εξηγήσει τι εννοούσε γιατί τον έπιασε ο «κόφτης».

Ν.Ι.