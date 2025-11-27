Ο Ντογκούλης «δίνει» τον τότε πρόεδρο Μπαμπασίδη, κάνοντας λόγο για «πλάτες» και αφήνοντας σαφείς αιχμές για χρηματικές συναλλαγές, την ώρα που τον χαρακτήριζε «γκάγκστερ».

Στη σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο μάρτυρας Δημήτρης Ντογκούλης, ιδιοκτήτης ΚΥΔ και πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας, περιέγραψε τη διαφθορά στον χώρο των αγροτικών επιδοτήσεων ως κανόνα της αγοράς, αφήνοντας σαφείς αιχμές για παρανομίες και πελατειακές συναλλαγές τονίζει η Νέα Αριστερά.

Στην τοποθέτησή του ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, έθεσε το ζήτημα της βίαιης προσαγωγής του Γιώργου Ξυλούρη (“φραπέ”), επισημαίνοντας: «δεν κατανοώ την επιφύλαξη της πλειοψηφίας να ξαναζητήσουμε να έρθει (…) τι άλλο πρέπει να γίνει για να πάρει αυτή τη στιγμή απόφαση η Επιτροπή να προχωρήσει».

Στην κατάθεση του ο Δημήτρης Ντογκούλης, ιδιοκτήτης ΚΥΔ και πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας, περιέγραψε την διαφθορά ως κανόνα λειτουργίας της αγοράς, παραδοχή που αποτυπώνει πόσο εδραιωμένο είναι το πελατειακό και παρασιτικό σύστημα γύρω από τις αγροτικές ενισχύσεις. Σημειώνεται ότι στους διαλόγους του με τον Ζερβό, ο Ντογκούλης ουσιαστικά “δίνει” τον τότε πρόεδρο Μπαμπασίδη, κάνοντας λόγο για «πλάτες» και αφήνοντας σαφείς αιχμές για χρηματικές συναλλαγές, την ώρα που τον χαρακτήριζε «γκάγκστερ».

Ο Νάσος Ηλιόπουλος απευθυνόμενος στον μάρτυρα υπογράμμισε τη σημασία της μεθοδολογίας των ελέγχων λέγοντας συγκεκριμένα ότι «ο πυρήνας ήταν πλαστά ενοικιαστήρια και πλαστοί τίτλοι ιδιοκτησίας με βάση τα οποία δημόσιοι βοσκότοποι δηλώνονταν ως ιδιωτικοί και είχαμε ένα “καρουζέλ” δικαιωμάτων και μεταβιβάσεων». Ο μάρτυρας Ντογκούλης παραδέχτηκε, σε πλήρη αντίθεση με τη ρητορική στελεχών της κυβέρνησης, ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είχε την υποχρέωση να διενεργεί ελέγχους για πλαστούς τίτλους ιδιοκτησίας, αδειάζοντας ευθέως τον κ. Βορίδη.

Σε ερώτηση του Νάσου Ηλιόπουλου σχετικά με τις ζημιές στην αγροτική παραγωγή από την κακοκαιρία Daniel, ο Ντογκούλης αναφέρθηκε στη βαριά κρίση που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, αναγνωρίζοντας ότι στη Θεσσαλία οι αποζημιώσεις για τις καταστροφές του Daniel στο φυτικό κεφάλαιο παραμένουν απλήρωτες.

Ακόμα ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς ζήτησε από τον μάρτυρα να διευκρινίσει σε ποια περιοχή αναφερόταν στην κατάθεσή του ενώπιον της δικαιοσύνης, η οποία «είχε μεγάλη εμπλοκή στο θέμα με τα βοσκοτόπια». Ο Ντογκούλης διευκρίνισε ότι αυτή η περιοχή είναι η Κρήτη, αναδεικνύοντας έτσι το μέγεθος του κυκλώματος εκεί και αφήνοντας ακάλυπτο τον πρώην υπουργό κ. Αυγενάκη.

Τέλος, ο Ντογκούλης παραδέχτηκε ότι υπήρξε μάρτυρας υπεράσπισης του καταδικασμένου Καλφούντζου, στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες για το δίκτυο σχέσεων πίσω από τις παράνομες επιδοτήσεις.