Η εξάλειψη της έμφυλης βίας αποτελεί υπόθεση όλης της κοινωνίας - της πολιτείας, των θεσμών και των πολιτών, επισημαίνει η Βουλή.

Με το πορτοκαλί χρώμα, εκείνο της εκστρατείας του ΟΗΕ «Orange the World» φωταγωγήθηκε η Βουλή για να τιμήσει την παγκόσμια ημέρα ενάντια στην έμφυλη βία κατά των Γυναικών.

Η Βουλή, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα καταδίκης κάθε μορφής βίας αλλά και δέσμευσης για ισότητα, σεβασμό και αλληλεγγύη προς κάθε γυναίκα, προχώρησε στη συμβολική αυτή ενέργεια, που στόχο έχει να υπενθυμίσει ότι καμία γυναίκα δεν είναι μόνη, και ότι η εξάλειψη της έμφυλης βίας αποτελεί υπόθεση όλης της κοινωνίας - της πολιτείας, των θεσμών και των πολιτών.

Το ελληνικό Κοινοβούλιο με αφορμή την σημερινή ημέρα, δεσμεύεται να κρατήσει ζωντανή την υπενθύμιση ότι καμία γυναίκα δεν είναι μόνη και να σταθεί αρωγός στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο κάθε θύμα θα αισθάνεται ασφαλής να μιλήσει και να ζητήσει βοήθεια. Η βία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία και πρέπει να καταδικάζεται σε κάθε μορφή της, σημειώνει η Βουλή.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφεί της βουλής «δυστυχώς, παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, τα καταγεγραμμένα περιστατικά έμφυλης βίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη συνεχίζουν να αυξάνονται δραματικά. Ενδεικτικά, σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα του Π.Ο.Υ., σχεδόν 1 στις 3 γυναίκες (περίπου 840 εκατ. παγκοσμίως), έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή ή σεξουαλική βία τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους.

»Πρόκειται για αριθμούς ιδιαιτέρως ανησυχητικούς, ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη ότι, ακόμη και εν έτει 2025, πολλές γυναίκες εξακολουθούν να διστάζουν να καταγγείλουν τη βία που υφίστανται, είτε λόγω φόβου και κοινωνικών πιέσεων είτε λόγω ελλιπούς εμπιστοσύνης στους θεσμικούς μηχανισμούς. Για τον λόγο αυτό, η συνεχής εκπαίδευση των αρμόδιων υπηρεσιών και η ενίσχυση των δομών υποστήριξης αποτελούν κρίσιμες προτεραιότητες για τον περιορισμό έως και την οριστική εξάλειψη του φαινομένου».