Η κυβέρνηση όμως στηρίζεται στις ψήφους δυο και πλέον «Σπαρτιατών»!

Το λες και προβοκάτσια.

Την είδηση της επίσκεψης του Ηλία Κασιδιάρη (είναι έξω με πενθήμερη άδεια) σε μπλόκο αγροτών την προωθούσαν ...κυβερνητικές πηγές!

Λες και πρόκειται να ταυτιστούν τα μπλόκα με την ακροδεξιά!

Τη στιγμή μάλιστα που η κυβέρνηση σε κάθε ψηφοφορία στη Βουλή στηρίζεται μόνιμα πλέον από δυο βουλευτές που εκλέχτηκαν με τους "Σπαρτιάτες" και ενίοτε στηρίζεται και από έναν τρίτον!

Οι οποίοι «Σπαρτιάτες» ήταν το κόμμα Κασιδιάρη και γι΄ αυτό δεν τους επιτράπηκε η κάθοδος στις ευρωεκλογές.

Με άλλα λόγια; Πολλά παιχνίδια με την ακροδεξιά..

Ε.Σ.