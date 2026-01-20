Ανασυντάσσουν τις δυνάμεις τους οι αγρότες για τις επόμενες κινήσεις τους.

Αποχώρηση από το μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα μετά το συλλαλητήριο με τρακτέρ στη Λάρισα την προσεχή Παρασκευή αποφάσισαν οι αγρότες.

Μετά τη σύσκεψη που πραγματοποίησαν στο Πολιτιστικό Κέντρο Λάρισας, οι αγρότες μετά από 52 μέρες στους δρόμους, δίνουν ραντεβού για νέα πανελλαδική σύσκεψη σε 15 μέρες για ανασύνταξη δυνάμεων. Στη νέα σύσκεψη αναμένεται να αποφασιστεί ένα νέο συλλαλητήριο στην Αθήνα.

Την ίδια ώρα ωστόσο, σύμφωνα με το Thesspost.gr οι αγρότες στα Μάλγαρα παραμένουν αμετακίνητοι στο μπλόκο, χωρίς όμως να κλείνουν δρόμους. Αποφάσισαν να τηρήσουν στάση αναμονής μέχρι να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Την κίνηση των αγροτών του μπλόκου της Νίκαιας, για αποχώρηση από τα μπλόκα έλαβαν οι αγρότες στα «Πράσινα Φανάρια» στη Χαλκιδική, που συμμετείχαν στη συνάντηση του Μαξίμου.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ Κώστας Τζέλλας ξεκαθάρισε πως ο αγώνας θα συνεχιστεί με άλλη μορφή αγώνα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dftmvurlua35?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://www.youtube.com/watch?v=w5iogoQKCNU}

Ανάλογες κινήσεις αποφάσισαν οι αγρότες στο μπλόκο Νησελίου, στις Μικροθήβες ενώ αναμένονται οι αποφάσεις στο Δεβρένι, τις Σέρρες και τους Ευζώνους, συμπεριλαμβανομένων και των δύο τελωνείων.

Το μεσημέρι της Τρίτης, αποχώρησαν από την Ιονία οδό και οι αγρότες στο μπλόκο της Άρτας αφού πρώτα προχώρησαν σε μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της πόλης.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Άρτας, Βαγγέλης Μπέτσας, ο οποίος συμμετείχε στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σημείωσε πως ο αγώνας δεν σταματά αλλά θα συνεχιστεί με άλλες μορφές. «Δεν σταματάμε τον αγώνα μας, τα αιτήματα παραμένουν και ό,τι πετύχαμε το πετύχαμε με τα μπλόκα. Ολοκληρώνουμε αυτήν τη μορφή αγώνα και πάμε σε άλλες», είπε χαρακτηριστικά.

Οι αγρότες από το μπλόκο Καλπακίου Ιωαννίνων αναμένεται να πάρουν απόφαση για τις επόμενες κινήσεις τους σήμερα ή αύριο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dftmyg7qq3ih?integrationId=40599y14juihe6ly}