Η πρόταση που επικράτησε είναι η αποχώρηση των τρακτέρ από την εθνική οδό, αλλά όχι η παραίτηση από τον αγώνα τους που δεν έχει ακόμη δικαιωθεί.

Μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής αναμένεται να έχουν αποχωρήσει και τα τελευταία τρακτέρ από την εθνική οδό Αθηνών- Λαμίας, όπου παρέμειναν τις τελευταίες 53 μέρες, καθώς οι αγρότες της Φθιώτιδας, της Βοιωτίας και της Εύβοιας προχωρούν σε σταδιακή απόσυρση από τα μπλόκα.

Όπως δηλώνουν οι ίδιοι, μετά τις χθεσινές γενικές συνελεύσεις, η αποχώρηση θα γίνει «συγκροτημένα, όπως ακριβώς οργανώθηκε και η κάθοδος στα μπλόκα».

Η κινητοποίηση δεν εγκαταλείπεται, αλλά επαναξιολογείται - τονίζουν.

Οι επιτροπές των μπλόκων επιχειρούν να αποτιμήσουν τα δεδομένα και να διαμορφώσουν ένα νέο πλαίσιο συνέχισης των διεκδικήσεων, αυτή τη φορά με διαφορετικές μορφές.

Στο μπλόκο του Κάστρου, η αποχώρηση των τρακτέρ θα ξεκινήσει από το μεσημέρι της Παρασκευής, σύμφωνα με την απόφαση της γενικής συνέλευσης. Οι αγρότες, ωστόσο, αναμένουν και την πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, ώστε να καθορίσουν συντονισμένα τα επόμενα βήματα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, από το πρωί της Παρασκευής προγραμματίζεται η απομάκρυνση των τρακτέρ από το μπλόκο της Αταλάντης, ενώ στον Μπράλο η αποχώρηση θα ξεκινήσει από τις 10:00 το πρωί της Παρασκευής, έπειτα από απόφαση που ελήφθη αργά το βράδυ της Τρίτης στη γενική συνέλευση των αγροτών.

Στην Εύβοια, οι αγρότες που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις έχουν ήδη απομακρύνει τα τρακτέρ από την Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας, ενώ αναμένονται οι αποφάσεις τους για τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχίσουν τις διεκδικήσεις τους το επόμενο διάστημα.