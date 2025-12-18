Αμερικανοί και ρώσοι αξιωματούχοι αναμένεται να συναντηθούν αυτό το Σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι, στο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ για μια συμφωνία ειρήνευσης με ευνοϊκούς όρους για την αμερικανική επιχειρηματικότητα.

Καθώς οι προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ έχουν μάλλον βαλτώσει, οι ΗΠΑ εντείνουν την πίεση προς την Ουκρανία προκειμένου να προχωρήσει σε παραχωρήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη λήξη του πολέμου.

Σύμφωνα με το Politico, τα σχέδια παραμένουν ρευστά, ωστόσο εάν οι συνομιλίες πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο, η αμερικανική πλευρά θα παρουσιάσει στους Ρώσους αξιωματούχους τα αποτελέσματα του πιο πρόσφατου γύρου διαβουλεύσεων.

Η ρωσική αντιπροσωπεία αναμένεται να περιλαμβάνει τον επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου, Κιρίλ Ντμίτριεφ, ενώ από αμερικανικής πλευράς, αναμένεται να συμμετάσχουν ο ειδικός απεσταλμένος της κυβέρνησης Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ είχαν πολύωρες συνομιλίες στο Βερολίνο με Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, με αντικείμενο τις αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας προς το Κίεβο, τις εδαφικές παραχωρήσεις και άλλα ζητήματα, καθώς η Ουάσινγκτον συνεχίζει να πιέζει την Ουκρανία στο πλαίσιο της προσπάθειας για τερματισμό του πολέμου.

Οι ΗΠΑ έχουν προτείνει μια αμοιβαία δέσμευση άμυνας παρόμοια με αυτή που παρέχουν στα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, ενώ η Ουκρανία έχει υποχωρήσει από το αίτημά της για άμεση ένταξη στη διατλαντική συμμαχία.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ εκτιμούν ότι η Ρωσία θα αποδεχθεί δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας και την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ σε μια τελική συμφωνία. Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έδωσε την Τετάρτη καμία ένδειξη ότι έχει εγκαταλείψει την επιθυμία του να οδηγήσει ουσιαστικά στον τερματισμό της ύπαρξης της Ουκρανίας ως κυρίαρχου κράτους.

Μιλώντας σε ανώτερους αξιωματούχους του υπουργείου Άμυνας στη Μόσχα, δήλωσε ότι η Ρωσία δεν θα υποχωρήσει από την αποστολή της να «απελευθερώσει τα ιστορικά της εδάφη» και προέβλεψε ότι τα «ευρωπαϊκά γουρούνια» που στηρίζουν το Κίεβο θα χάσουν τελικά το «παιχνίδι».

Οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι αναμένουν σύντομα τη σύγκληση στην αμερικανική επικράτεια ομάδας στρατιωτικών αξιωματούχων που στηρίζουν την Ουκρανία, προκειμένου να διευθετηθούν περαιτέρω τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με την ασφάλεια και τα εδαφικά ζητήματα. Οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ρωσίας στο Μαϊάμι φαίνεται να αποτελούν ξεχωριστή διαδικασία.

Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ούμεροφ, αναμένεται επίσης να συναντηθεί με την αμερικανική αντιπροσωπεία πριν από τις συνομιλίες ΗΠΑ–Ρωσίας, σύμφωνα πάντα με πηγή του Politico.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν περάσει μεγάλο μέρος των τελευταίων δύο εβδομάδων σε διαβουλεύσεις, προσπαθώντας να καταρτίσουν συγκεκριμένα σχέδια για εγγυήσεις ασφαλείας προς το Κίεβο, συμπεριλαμβανομένης μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης κατά μήκος των σημερινών γραμμών του μετώπου και δεσμεύσεων για αποστολή στρατευμάτων με στόχο την εκπαίδευση των ουκρανικών δυνάμεων και την επιτήρηση οποιασδήποτε κατάπαυσης του πυρός.

Ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος, ο οποίος επίσης μίλησε ανώνυμα λόγω της ευαισθησίας της διπλωματίας, ανέφερε ότι τα στρατεύματα του συνασπισμού θα αναλάμβαναν πιθανότατα τη χρήση αεροσκαφών και drones για την επιτήρηση των γραμμών του μετώπου, ενώ ορισμένες δυνάμεις θα σταθμεύουν στη δυτική Ουκρανία «για να βοηθήσουν στην ανασυγκρότηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων - κι όχι για να υπηρετήσουν στην πρώτη γραμμή».