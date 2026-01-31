Την Παρασκευή, και ενώ η τεράστια αρμάδα των ΗΠΑ έφτανε στη Μέση ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι το Ιράν θέλει να «συνάψει μια συμφωνία» με τις ΗΠΑ.

Για ένα νέο πλαίσιο διαπραγμάτευσης με τις ΗΠΑ έκανε λόγο σε δημόσια τοποθέτησή του ο αξιωματούχος ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί το Σάββατο (31/1).

Ο ίδιος έγραψε στο Χ ότι «σε αντίθεση με την ατμόσφαιρα που δημιουργείται από τον τεχνητό πόλεμο των μέσων ενημέρωσης, η διαμόρφωση ενός πλαισίου για διαπραγματεύσεις βρίσκεται σε εξέλιξη».

Η δήλωση αποκτά ιδιαίτερη σημαία λόγω της έντονης στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή και των σχετικών αμερικανικών απειλών.

Πού οφείλεται η έκρηξη στην Μπαντάρ Αμπάς

Διαρροή αερίου προκάλεσε την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε συγκρότημα κατοικιών της Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν με έναν νεκρό και 14 τραυματίες, σύμφωνα με τον επικεφαλής της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας.

«Η αρχική αιτία του δυστυχήματος (…) είναι η συσσώρευση αερίου που διέρρευσε, προκαλώντας έκρηξη», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο Μοχαμάντ Αμίν Λιαγκάτ.

Ξεχωριστά συμβάντα αναφέρθηκαν αλλού στη χώρα, όμως τα ΜΜΕ απέρριψαν γρήγορα κάθε σχέση με ενδεχόμενη επίθεση ή δολιοφθορά, σε ένα πλαίσιο εντάσεων καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει πολλαπλασιάσει τις απειλές για επιθέσεις εναντίον του Ιράν και έχει στείλει περίπου δέκα πλοία στον Κόλπο.

Νωρίτερα η Τεχεράνη διέψευσε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες στόχος των διαδοχικών εκρήξεων στο Ιράν, ήταν διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης.

Οι πληροφορίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με τις οποίες διοικητής του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης στοχοθετήθηκε στην έκρηξη είναι «εντελώς ψευδείς», μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. Ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν πως διεξάγεται έρευνα για την έκρηξη αλλά δεν έδωσαν άλλες πληροφορίες, ενώ δεν κατέστη δυνατή προς το παρόν η επικοινωνία με ιρανικές αρχές για σχόλια.

Σε ένα ξεχωριστό συμβάν, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη αερίου στην πόλη Αχβάζ, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, σύμφωνα με τους κρατικούς Tehran Times.

Παράλληλα, δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters πως το Ισραήλ δεν ενεπλάκη στις σημερινές εκρήξεις, που σημειώθηκαν εν μέσω αύξησης των εντάσεων ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον σχετικά με την καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν και το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.