Η αποζημίωση που δίνεται στους κτηνοτρόφους ανά θανατωμένο ζώο φθάνει έως και τα 250 ευρώ.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχώρησε στην 5η κατανομή αποζημιώσεων για τους κτηνοτρόφους που έχασαν ζώα λόγω ευλογιάς αιγοπροβάτων, συνολικού ύψους 26.026.943,28 €.

Οι μεγαλύτερες ενισχύσεις κατευθύνονται σε:

Θεσσαλία: 10.913.930 € (Λάρισα: 8.677.020 €)

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη: 6.215.158 € (Ξάνθη: 3.499.979 €, Ροδόπη: 2.477.900 €)

Κεντρική Μακεδονία: 5.412.862 € (Σέρρες: 2.899.254 €, Πιερία: 1.847.058 €)

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δυτική Ελλάδα: 2.662.920 €

Η αποζημίωση ανά θανατωμένο ζώο φτάνει έως 250 €, το υψηλότερο ποσό στην ΕΕ, και οι Περιφέρειες θα προχωρήσουν άμεσα στις πληρωμές στους δικαιούχους.