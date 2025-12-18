Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχώρησε στην 5η κατανομή αποζημιώσεων για τους κτηνοτρόφους που έχασαν ζώα λόγω ευλογιάς αιγοπροβάτων, συνολικού ύψους 26.026.943,28 €.
Οι μεγαλύτερες ενισχύσεις κατευθύνονται σε:
Θεσσαλία: 10.913.930 € (Λάρισα: 8.677.020 €)
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη: 6.215.158 € (Ξάνθη: 3.499.979 €, Ροδόπη: 2.477.900 €)
Κεντρική Μακεδονία: 5.412.862 € (Σέρρες: 2.899.254 €, Πιερία: 1.847.058 €)
Δυτική Ελλάδα: 2.662.920 €
Η αποζημίωση ανά θανατωμένο ζώο φτάνει έως 250 €, το υψηλότερο ποσό στην ΕΕ, και οι Περιφέρειες θα προχωρήσουν άμεσα στις πληρωμές στους δικαιούχους.