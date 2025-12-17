Την Πέμπτη απολογούνται οι δύο φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής, σύμφωνα με της Δικαιοσύνη, οργάνωσης γαι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ελεύθεροι αφέθηκαν συνολικά 14 από τους 16 συλληφθέντες για τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ οι οποίοι απολογήθηκαν χθες και σήμερα στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή.

Με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ελεύθεροι και τρεις τελευταίοι συλληφθέντες από τη δεύτερη ομάδα των κατηγορουμένων, ανάμεσά τους και η σύζυγος του λογιστή και κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη. Και οι τρεις αφέθηκαν, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα ενώ στον έναν εξ’ αυτών, επιβλήθηκε και εγγυοδοσία 5.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύζυγος του λογιστή υποστήριξε στην απολογία της πως ήταν τυπικά συνδικαιούχος σε έναν τραπεζικό του λογαριασμό.

Την Πέμπτη απολογούνται οι δύο φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής, σύμφωνα με της Δικαιοσύνη, οργάνωσης που φέρεται να είχε εισπράξει από το 2019 έως το 2025 παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, ύψους τουλάχιστον 1, 7 εκ ευρώ.