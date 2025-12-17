Το ΜΑΚ TV φέρνει το πιο εορταστικό, Χριστουγεννιάτικο κλίμα με ξεχωριστές ταινίες.

Το ΜΑΚ TV φέρνει στη μικρή οθόνη αγαπημένες ταινίες, που μας βάζουν σε εορταστική ατμόσφαιρα!

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στις 06:00 - «Τα Χριστούγεννα μιας ινφλουένσερ»

Τηλεταινία αμερικάνικης παραγωγής, 2019.

Σκηνοθεσία: Dylan Vox

Παίζουν: Leah Pipes, Ryan Kelley, Rob Raco, GloZell Green

Υπόθεση: Η Τζίντζερ, «χριστουγεννιάτικη» influencer, σταματάει να ανεβάζει υλικό γιατί τραυματίζεται στο πρόσωπο. Με τον κίνδυνο να χάσει ακολούθους και χορηγίες ορατό, ο ατζέντης της κανονίζει έναν ψεύτικο αρραβώνα.

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου στις 06:00 – «Ραντεβού τα Χριστούγεννα»

Τηλεταινία αμερικάνικης παραγωγής, 2012

Σκηνοθεσία: Rachel Lee Goldenberg

Παίζουν: Danica McKellar, Dustin Milligan, Lea Thompson, Scott Patterson,

Brian Huskey

Υπόθεση: Οικογενειακοί φίλοι από μικρά, ο Σαμ και η Κατ περνούν κάθε παραμονή Χριστουγέννων μαζί, στο τραπέζι με τα μικρά παιδιά… Πόσο θα τους πάρει να συνειδητοποιήσουν ότι είναι ερωτευμένοι μεταξύ τους και τι θα γίνει αν είναι πολύ αργά;

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου στις 06:00 - «Σοκολατένια Χριστούγεννα»

Τηλεταινία αμερικάνικης παραγωγής, 2022

Σκηνοθεσία: Maximilian Elfeldt

Παίζουν: Jaclyn Hales, Zane Stephens, Maria Pinsent, Sarah Pribis

Υπόθεση: Μία φωτογράφος παίρνει τη θέση της καλύτερής της φίλης της σε μια βελγική σχολή μαγειρικής. Καθώς αρχίζει να έχει αισθήματα για τον επικεφαλής σοκολατοποιό, το μόνο πρόβλημα είναι το ψέμα για την ταυτότητά της.

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου στις 06:00 – «Ο Πρίγκιπας των Χριστουγέννων»

Τηλεταινία αμερικάνικης παραγωγής, 2022

Σκηνοθεσία: Anthony C. Ferrante

Παίζουν: Cindy Busby, Jilon VanOver, Nancy Harding, Jeff K. Kim,

Lawrence Shagawat

Υπόθεση: Η Μάντισον, για να αποφύγει τις ερωτήσεις των δικών της, τους λέει ότι τα έχει με τον Πρίγκηπα ενός ευρωπαϊκού κρατιδίου. Όταν ο φίλος και συνεργάτης της, Σεμπάστιαν, τον υποδύεται για να τη βοηθήσει, ένα… βασιλικό μυστικό πρόκειται να αποκαλυφθεί.

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου στις 06:00 - «Χριστούγεννα στη Βιέννη»

Τηλεταινία αμερικάνικης παραγωγής, 2020

Σκηνοθεσία: Maclain Nelson

Παίζουν: Sarah Drew, Brennan Elliott, Alina Fritsch, Oskar Ricketts

Υπόθεση: Η Τζες είναι μία βιολονίστρια, που έχει χάσει την όρεξή της για κονσέρτα. Όταν, όμως, πάει στη Βιέννη για μία παράσταση, βρίσκει την έμπνευση που αναζητούσε, μαζί με ένα νέο έρωτα!

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου στις 06:00 - «Χριστουγεννιάτικα Μπερδέματα»

Τηλεταινία αμερικάνικης παραγωγής, 2022

Σκηνοθεσία: Lane Shefter Bishop

Παίζουν: Julius Cho,Ian D. Clark,Vanessa Jackson Morgan David Jones

Υπόθεση: Όταν δύο άγνωστοι μπερδεύουν τις βαλίτσες τους στο αεροδρόμιο, πρέπει να χρησιμοποιήσουν το περιεχόμενό τους προκειμένου να εντοπίσει ο ένας τον άλλον πριν από τα Χριστούγεννα.

Πέμπτη 1η Ιανουαρίου στις 06:00 – «Χριστούγεννα στην Εξοχή»

Τηλεταινία αμερικάνικης παραγωγής, 2019

Σκηνοθεσία : Steven Nesbit

Παίζουν: Rachel Shenton, Mark Killeen, Isla Cook, Michele Dotrice, Steve Evets

Υπόθεση: Η Τζέσικα, σοπράνο, λόγω καθυστέρησης στην πτήση της για τη Βιέννη, αναγκάζεται να μείνει σε μια πανσιόν στο Γιορκσάιρ, που ανήκει στον γοητευτικό χήρο Άντριου.

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου στις 06:00 – «Ένα Σπίτι Για Τις Γιορτές»

Τηλεταινία αμερικάνικης παραγωγής, 2023

Σκηνοθεσία: Kyle Cooper,Jason Wan Lim

Παίζουν: Joshua Earl Brennand, Tom Carey, Shannon Elizabeth, Sean Tyler Foley

Υπόθεση: Η ιδιοκτήτρια του τοπικού εμπορικού σε μια μικρή πόλη του Κολοράντο αγοράζει ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι. Όλα βαίνουν καλώς, μέχρι που εμφανίζεται ο κληρονόμος του αρχικού ιδιοκτήτη, μαζί με τον 10χρονο γιο του, για να το πάρει πίσω.

Δευτέρα 5 Ιανουαρίου στις 06:00 – «Δίδυμα Χριστούγεννα»

Τηλεταινία αμερικάνικης παραγωγής

Σκηνοθεσία: Lane Shefter Bishop

Παίζουν: Lyla Porter-Follows, Jon McLaren, Bukola Ayoka, Billy MacLellan,Lisa Ryder

Υπόθεση: Η Τζένιφερ παίρνει τη θέση της δίδυμης αδερφής της, που έχει χτυπήσει, για να μη χάσει έναν σημαντικό πελάτη η τελευταία. Τα πράγματα, όμως, περιπλέκονται, όταν εμφανίζεται ένα παλιός έρωτας και αυτή δεν μπορεί να αποκαλύψει ποια πραγματικά είναι.

Τρίτη 6 Ιανουαρίου στις 06:00 – «Χριστούγεννα Κάτω Από Τα Άστρα»

Τηλεταινία αμερικάνικης παραγωγής

Σκηνοθεσία: Lane Shefter Bishop

Παίζουν: Maddy Foley, Steve Belford, Vanessa Smythe, Bill Lake, Kym Wyatt McKenzie

Υπόθεση: Η Χάνα, μπλόγκερ και ανερχόμενη φωτογράφος, έχει, φαινομενικά, την ευκαιρία της ζωής της. Πρέπει να πάει στην Αλάσκα, σε μια κουκλίστικη μικρή πόλη για να φωτογραφίσει ένα χριστουγεννιάτικο χωριό. Εκεί, όμως, δεν θα βρει αυτό που περίμενε…