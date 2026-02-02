Προκλήθηκε αποκόλληση βράχου από την πλαγιά του βουνού, με αποτέλεσμα να πέσει στον δρόμο, ευτυχώς χωρίς να προκληθεί ατύχημα.

Την πτώση ενός μεγάλου βράχου στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού Χίου - Καρδαμύλων, μεταξύ των θέσεων Δελφίνι και Σαραπιό, προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση στη Χίο.

Στις 19.00 της Κυριακής προκλήθηκε αποκόλληση του βράχου από την πλαγιά του βουνού, με αποτέλεσμα να πέσει στον δρόμο, ευτυχώς χωρίς να προκληθεί ατύχημα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, με την Τροχαία να αποκλείει το σημείο, ενώ από την πλευρά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου πραγματοποιήθηκαν εργασίες έτσι ώστε να απελευθερωθεί το ένα τμήμα του δρόμου και να επιτραπεί η διέλευση των οχημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την ώρα της αποκόλλησης του βράχου από τον δρόμο περνούσε ΙΧ με δύο επιβαίνοντες. Το όχημα υπέστη ελαφρές ζημιές και δεν υπήρξε τραυματισμός.

Σήμερα το πρωί αναμένεται να προσπαθήσουν με βαριά μηχανήματα να σπάσουν το βράχο και να τον απομακρύνουν από τον δρόμο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg49weepkx8x?integrationId=40599y14juihe6ly}