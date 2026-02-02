Τρεις μήνες μετά το πιο μακρό shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ, η διαδικασία για τη χρηματοδότηση του ομοσπονδιακού κράτους αναμενόταν να πάρει τον δρόμο της τον Ιανουάριο, ωστόσο οι θάνατοι της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη άλλαξαν τα δεδομένα.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον δήλωσε χθες Κυριακή «πεπεισμένος» ότι θα μπορέσει να διεξαχθεί, ως αύριο Τρίτη, ψηφοφορία στο σώμα για να λάβει τέλος η δημοσιονομική παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους, εξέλιξη που πυροδότησαν οι αντεγκλήσεις για τις μεθόδους της αστυνομίας μετανάστευσης στη Μινεάπολη.

Το τρέχον shutdown άρχισε το πρωί του Σαββάτου και μέχρι στιγμής μοιάζει να έχει περιορισμένες συνέπειες. Εξάλλου, συμφωνία του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με δημοκρατικούς γερουσιαστές την Πέμπτη έχει ανοίξει τον δρόμο για ταχύ τερματισμό της κρίσης.

Αφού υιοθετήθηκε από τη Γερουσία την Παρασκευή μένει πλέον στην κάτω Βουλή, επίσης με ισχνή ρεπουμπλικανική πλειοψηφία, να εγκρίνει το κείμενο δημοσιονομικής φύσης που θα επιτρέψει να μην τεθούν από τεχνική άποψη στην ανεργία εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιοι λειτουργοί.

Ερωτηθείς από το NBC News για τις πιθανότητες υιοθέτησης του κειμένου ο Μ. Τζόνσον δήλωσε χθες «πεπεισμένος» ότι «θα έχει γίνει ως την Τρίτη».

{https://www.youtube.com/watch?v=Oj_6OY2ISr0}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν αβεβαιότητες, όχι μόνο πολιτικές. Από τη μια, χειμερινή καταιγίδα ενδέχεται να περιπλέξει την επιστροφή των βουλευτών στην Ουάσινγκτον, όπου αναμένεται να ξαναρχίσει σήμερα η συζήτηση.

Από την άλλη, η δημοκρατική μειοψηφία της κάτω Βουλής δεν έχει ακόμη καταστήσει σαφές αν θα μιμηθεί τη κοινοβουλευτική ομάδα της παράταξης στη Γερουσία, αν δηλαδή κάποια μέλη της θα ψηφίσουν υπέρ της ρεπουμπλικανικής πρότασης, για να τερματιστεί η παράλυση του κράτους.

Ο κ. Τζόνσον άφησε να εννοηθεί χθες στο τηλεοπτικό δίκτυο ότι η πολύ μικρή πλειοψηφία των ρεπουμπλικάνων θα πρέπει να τα βγάλει πέρα χωρίς να υπολογίζει στους δημοκρατικούς. «Ναι, έχω μόνο μια ψήφο περιθώριο για το υπόλοιπο 2026», είπε και πρόσθεσε πως η κοινοβουλευτική ομάδα της παράταξής του θα «κάνει αυτό που είναι υπεύθυνο» και θα «χρηματοδοτήσει το κράτος».

Η θέση της ΚΟ της αντιπολίτευσης αναμενόταν να εξεταστεί χθες το απόγευμα, είπε στο ABC News ο επικεφαλής της Χακίμ Τζέφρις.

Τρεις μήνες μετά το πιο μακρό shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ, η διαδικασία για τη χρηματοδότηση του ομοσπονδιακού κράτους αναμενόταν να πάρει τον δρόμο της τον Ιανουάριο, ωστόσο οι θάνατοι της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη άλλαξαν τα δεδομένα.

Οι τραγωδίες που προκάλεσαν έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις στη χώρα, εξώθησαν τους δημοκρατικούς να αρνηθούν να δώσουν λευκή επιταγή στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας, που έχει την ευθύνη για τις επιχειρήσεις εναντίον των παράτυπων μεταναστών στη Μινεσότα.

Χθες ο Χακίμ Τζέφρις επέμεινε ότι το υπουργείο πρέπει να υποβληθεί «σε μεταρρύθμιση σε βάθος» και αξίωσε οι αστυνομικοί να φορούν κάμερες στα σώματά τους και να τους απαγορευτεί να έχουν καλυμμένα τα πρόσωπα.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ