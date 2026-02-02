Η ανακοίνωση του Τραμπ έρχεται έπειτα από ένα κύμα ακυρώσεων, που ακολούθησε την απόφασή του να μετονομάσει τον εμβληματικό χώρο εκδηλώσεων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Κυριακή την πρόθεσή του να κλείσει για περίοδο περίπου δυο ετών το Kennedy Center, ο εμβληματικός χώρος θεαμάτων της Ουάσιγκτον, τον έλεγχο του οποίου ανέλαβε ο ίδιος προσωπικά μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025 και πλέον θέλει να ανακαινιστεί.

Το κέντρο πολιτισμού, που μετονόμασε ο μεγιστάνας προσθέτοντας το δικό του όνομα και πλέον αποφεύγει μερίδα καλλιτεχνών, θα κλείσει την 4η Ιουλίου, επ’ ευκαιρία των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ, για χρονικό διάστημα «περίπου δυο ετών», ώστε να ανακαινιστεί, ανέφερε ο Τραμπ μέσω Truth Social.

«Έχω αποφασίσει ότι το Trump Kennedy Center, εάν κλείσει προσωρινά για ανακατασκευή και ανακαίνιση, μπορεί, χωρίς καμία αμφιβολία, να γίνει η καλύτερη αίθουσα παραστατικών τεχνών του είδους της, οπουδήποτε στον κόσμο», πρόσθεσε.