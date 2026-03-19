Η κυβέρνηση Τραμπ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να πουλήσει όπλα αξίας περίπου 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε χώρες του Κόλπου.

Η κυβέρνηση Τραμπ παρέκαμψε το Κογκρέσο για να επιταχύνει την απευθείας πώληση όπλων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και την Ιορδανία, καθώς οι σύμμαχοι του Κόλπου επωμίζονται τα αντίποινα του Ιράν για τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη από το υπουργείο Εξωτερικών, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να παρακάμψει το Κογκρέσο και να πουλήσει όπλα αξίας περίπου 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε χώρες του Κόλπου.

Σε δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη, το υπουργείο ανέφερε ότι ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο διαπίστωσε ότι «υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης που απαιτεί την άμεση πώληση» πυρομαχικών, τεχνολογίας κατά των drones, πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς και συστημάτων αντιαεροπορικής και πυραυλικής άμυνας στους συμμάχους της Μέσης Ανατολής.

«Ο υπουργός Εξωτερικών έχει διαπιστώσει και παρέχει λεπτομερή αιτιολόγηση ότι υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης που απαιτεί την άμεση πώληση» των αμυντικών συστημάτων στα τρία έθνη, «παραιτούμενος έτσι από τις απαιτήσεις αναθεώρησης του Κογκρέσου» αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Οι αποφάσεις έκτακτης ανάγκης ελήφθησαν για σχεδόν 8,4 δισ. δολάρια σε συνδυασμένες πωλήσεις όπλων στα ΗΑΕ, συμπεριλαμβανομένων προηγμένων πυραύλων αέρος - αέρος μεσαίου βεληνεκούς (AMRAAM), πυρομαχικών F-16, ολοκληρωμένων συστημάτων αντιμετώπισης μικρών drones σταθερής θέσης χαμηλού και μεγάλου βεληνεκούς και ραντάρ διάκρισης μεγάλης εμβέλειας (THAAD).

Η υπόθεση αφορά επίσης στην πώληση 8 δισ. δολαρίων για ραντάρ αισθητήρων αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας κατώτερης βαθμίδας στο Κουβέιτ και «υποστήριξη αεροσκαφών και πυρομαχικών» αξίας 70,5 εκατ. δολαρίων στην Ιορδανία, η οποία περιλαμβάνει «ανταλλακτικά, αναλώσιμα και αξεσουάρ, καθώς και υποστήριξη επισκευής».

Το Ιράν έχει στοχεύσει αμερικανικές εγκαταστάσεις σε καθεμία από αυτές τις χώρες, καθώς και σε άλλες χώρες σε όλο τον Κόλπο. Σύμφωνα με τα αμερικανικά Μέσα δεν είναι σαφές πόσο γρήγορα θα παραδοθούν τα αμυντικά συστήματα και ο εξοπλισμός σε κάθε χώρα.

Σημειώνεται ωστόσο ότι στις αρχές Μαρτίου, η κυβέρνηση Τραμπ έλαβε έκτακτη απόφαση να παρακάμψει το Κογκρέσο και να πουλήσει αμέσως 12.000 βόμβες στο Ισραήλ.

Με πληροφορίες του CNN/NYTimes