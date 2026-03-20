Το EUFTE (Free-text Essay on EU Matters) είναι μια γραπτή δοκιμασία που αντικατέστησε το παλιό ‘Case Study’. Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι δεν αξιολογεί τις γνώσεις σου πάνω σε ένα θέμα, αλλά αποκλειστικά τις δεξιότητες γραπτής επικοινωνίας (written communication skills).

Στην πράξη, σου δίνεται ένα πακέτο εγγράφων (background documents) και σου ζητείται να συντάξεις ένα κείμενο (π.χ. ένα ενημερωτικό σημείωμα/briefing note, μια επιστολή ή μια έκθεση) βασιζόμενος μόνο στις πληροφορίες που σου παρέχονται.

Η προετοιμασία σου πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τα πέντε σημεία που κοιτούν οι βαθμολογητές:

Δομή : μάθε να χρησιμοποιείς επικεφαλίδες, παραγράφους και λογική ροή Περιεκτικότητα : εξασκήσου στο να αφαιρείς περιττές λέξεις, στην ΕΕ, η λακωνικότητα είναι αρετή Καθαρότητα : γράφε απλά, ώστε ακόμα και κάποιος που δεν είναι ειδικός στο θέμα να σε καταλαβαίνει Προσαρμοστικότητα : μάθε τη διαφορά στο ύφος μεταξύ ενός εσωτερικού σημειώματος προς έναν επίτροπο και ενός δελτίου τύπου προς το κοινό Χρήση των πληροφοριών : μην προσθέτεις δικές σου γνώσεις, χρησιμοποίησε μόνο τα δεδομένα του φακέλου

Η EPSO συνήθως δημοσιεύει τα έγγραφα αναφοράς (π.χ. μια πρόταση κανονισμού 15-20 σελίδων) περίπου 2 εβδομάδες πριν την εξέταση. Μην τα διαβάσεις απλά. Ανέλυσε τη δομή τους, τις βασικές έννοιες και τους εμπλεκόμενους φορείς. Φτιάξε ένα δικό σου «ευρετήριο» ώστε την ημέρα της εξέτασης να ξέρεις πού βρίσκεται η κάθε πληροφορία.

Μην περιμένεις την ημέρα της εξέτασης για να σκεφτείς πώς ξεκινάει ένα briefing note. Προετοίμασε πρότυπα για:

Ενημερωτικό σημείωμα: τίτλος, πλαίσιο, βασικά ζητήματα, συστάσεις

Δελτίο τύπου: τίτλος, εισαγωγική παράγραφος, κύριο κείμενο, στοιχεία επικοινωνίας

Επίσημη επιστολή: χαιρετισμός, σκοπός, κύρια σημεία, κλείσιμο

Η δοκιμασία διαρκεί συνήθως 40-60 λεπτά. Καλό είναι να έχεις εξοικειωθεί με τα εργαλεία επεξεργασίας κειμένου όπως copy-paste, formatting κ.λπ.

Στα πρώτα 10-15 λεπτά του χρόνου σου αφιέρωσέ τα στο να διαβάσεις τις οδηγίες και να κρατήσεις σημειώσεις για τα key points από τα έγγραφα που σου έδωσαν.

Αν ξεκινήσεις να γράφεις χωρίς πλάνο, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα παραβιάσεις το κριτήριο της λογικής ροής, καθώς θα προσθέτεις πληροφορίες εμβόλιμα καθώς τις θυμάσαι.

Πολλοί υποψήφιοι αποτυγχάνουν με το να γράφουν σαν να δίνουν εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Στο πανεπιστήμιο γράφεις για να δείξεις πόσα ξέρεις. Στο EUFTE γράφεις για να βοηθήσεις έναν λήπτη απόφασης να κάνει τη δουλειά του.

Χρησιμοποίησε ενεργητική φωνή π.χ. Η Επιτροπή προτείνει… αντί για παθητική π.χ. προτείνεται από την Επιτροπή. Είναι πιο άμεσο και ξεκάθαρο.

Συνήθως θα σου δοθούν 3-5 έγγραφα (π.χ. ένα email, ένα απόσπασμα κανονισμού, μια στατιστική έκθεση). Μην δώσεις την ίδια βαρύτητα σε όλα. Πρέπει να καταλάβεις ποιο έγγραφο περιέχει την «ουσία» και ποια είναι υποστηρικτικά.

Αν υπάρχει έγγραφο με ημερομηνία, έλεγξε αν είναι το πιο πρόσφατο. Συχνά η EPSO βάζει ένα παλιό έγγραφο και ένα νεότερο που το αναιρεί για να δει αν προσέχεις τις λεπτομέρειες.

Αν και το περιβάλλον εξέτασης είναι απλό, η εμφάνιση μετράει, να αφήσεις μια κενή γραμμή ανάμεσα στις παραγράφεις καθώς το κείμενο «πρέπει να αναπνέει». Χρησιμοποίησε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ή bold (εφόσον επιτρέπεται) για τους τίτλους των ενοτήτων. Βοηθά τον διορθωτή να εντοπίσει αμέσως ότι κάλυψες όλα τα ζητούμενα.

Βασικά δεν υπάρχει επίσημο όριο λέξεων (συνήθως) αλλά:

Ένα πολύ μικρό κείμενο δείχνει ότι δεν αξιοποίησες τις πληροφορίες

Ένα μεγάλο κείμενο παραβιάζει την περιεκτικότητα και αυξάνει την πιθανότητα λαθών

Στόχος είναι περίπου 400-600 λέξεις που είναι συνήθως το ιδανικό για να δείξεις δομή και βάθος δίχως να πλατειάζεις

Στο τέλος της εξέτασης, κράτα 5 λεπτά για να κοιτάξεις αν έχεις απαντήσει σε όλα τα υπο-ερωτήματα της άσκησης, να έχεις γράψει σωστά τα ονόματα των θεσμικών οργάνων ή των κανονισμών που αναφέρονται τα έγγραφα.

Πάμε τώρα να κάνουμε ένα mini simulation επιπέδου AD (Administrator). Σας δίνω τρία αποσπάσματα με αντικρουόμενες πληροφορίες και ένα συγκεκριμένο task.

Έγγραφο 1: Εσωτερικό της DG GROW προς το Κολλέγιο των Επιτρόπων

«Η τρέχουσα εξάρτηση της Ένωσης από το λίθιο τρίτων χωρών αγγίζει το 98%, καθιστώντας την ευρωπαϊκή εφοδιαστική αλυσίδα ευάλωτη σε γεωπολιτικές πιέσεις. Η παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων (EVs) αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της βιομηχανικής μας στρατηγικής, ωστόσο οι εξαγωγές κατέγραψαν ήδη πτώση 10% λόγω έλλειψης πρώτων υλών. Το προτεινόμενο έργο «Lithos-X» στην Περιφέρεια Α δεν είναι απλώς μια επένδυση 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, είναι ζήτημα επιβίωσης για 1.500 οικογένειες που θα απασχοληθούν άμεσα. Επιπλέον, εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν 3.000 έμμεσες θέσεις εργασίας στον τομέα των logistics. Η DG GROW εισηγείται την ενεργοποίηση των διαδικασιών ‘fast-track’ για την αδειοδότηση, καθώς κάθε μήνας καθυστέρησης κοστίζει στην ΕΕ περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ σε χαμένο ΑΕΠ»

Έγγραφο 2: Τεχνική έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΕΑ) Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Έργο Lithos-X

«Η Περιφέρεια Α φιλοξενεί ένα από τα κρισιμότερα οικοσυστήματα του δικτύου Natura 2000, με είδη χλωρίδας που δεν απαντώνται αλλού στην ήπειρο. Η μέθοδος εξόρυξης που προτείνεται απαιτεί τεράστιες ποσότητες ύδατος, η οποία θα οδηγήσει σε πτώση του υδροφόρου ορίζοντα κατά 30%. Η εξέλιξη αυτή θα καταστήσει το 40% των γειτονικών καλλιεργειών μη βιώσιμο εντός πενταετίας. Παρότι η ανακύκλωση (circular economy) προωθείται ως εναλλακτική, τα τρέχοντα μοντέλα δείχνουν ότι η δευτερογενής παραγωγή λιθίου δεν μπορεί να ξεπεράσει το 20% των αναγκών έως το 2030, αφήνοντας ένα κενό 78% που η ανακύκλωση αδυνατεί να καλύψει. Προτείνεται η αναζήτηση τοποθεσιών εκτός προστατευόμενων ζωνών, παρά το υψηλότερο κόστος υποδομών»

Έγγραφο 3: Εμπιστευτική Αναφορά Κοινωνικοοικονομικών Επιπτώσεων (Eurobarometer) Κοινωνική Αποδοχή και Πολιτική Σταθερότητα στην Περιφέρεια Α

«Η τοπική κοινωνία είναι διχασμένη. Η δημοσκόπηση δείχνει ότι το 65% των κατοίκων ανησυχεί για τη μακροπρόθεσμη υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και του τουρισμού. Ωστόσο, η ανεργία των νέων στην περιοχή αγγίζει το 45%, με το 80% των ανέργων κάτω των 30 ετών να δηλώνει έτοιμο να μεταναστεύσει αν δεν υπάρξουν άμεσες προοπτικές εργασίας. Η τοπική κυβέρνηση, υπό την πίεση των εργατικών συνδικάτων, απειλεί να μπλοκάρει τη συναίνεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το Ταμείο Συνοχής, αν δεν εγκριθεί το ορυχείο ή αν δεν δοθεί πακέτο «δίκαιης μετάβασης» ύψους 500 εκατομμύρια ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα»

Έγγραφο 4: Νομική Γνωμοδότηση – Νομική Υπηρεσία της Επιτροπής (Legal Service) Ερμηνεία της Οδηγίας για τους Οικοτόπους (Habitats Directive)

«Σύμφωνα με το Άρθρο 6(4) της Οδηγίας, έργα εντός Natura 2000 εγκρίνονται μόνο εάν α) δεν υπάρχει εναλλακτική λύση (alternative solutions), β) υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι σημαντικού δημόσιου συμφέροντος (IROPI), συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών ή οικονομικών λόγων και γ) ληφθούν όλα τα αναγκαία αντισταθμιστικά μέτρα. Η έλλειψη εναλλακτικής πρέπει να τεκμηριωθεί βάσει επιστημονικών και οικονομικών δεδομένων. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η «εναλλακτική της ανακύκλωσης» ή άλλη τοποθεσία ήταν εφικτή, η Επιτροπή κινδυνεύει με καταδικαστική απόφαση από το Δικαστήριο της ΕE (CJEU) και άμεση παύση των εργασιών»

Η αποστολή σου (the task)

Συνέταξε ένα Position Paper (κείμενο θέσης) προς τον Επίτροπο.

Όριο λέξεων: 180-220 λέξεις

Γλώσσα: Ελληνικά

Στόχος: Να προτείνεις μια ισορροπημένη λύση που να επιτρέπει την εξόρυξη (για τη βιομηχανία) αλλά να «θωρακίζει» νομικά την Επιτροπή (για το περιβάλλον/δικαστήριο).

Ακολουθεί το κείμενο θέσης:

POSITION PAPER: ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ «LITHOS-X» ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ CRM

Εισαγωγή

Η διασφάλιση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ απαιτεί την άμεση αντιμετώπιση της εξάρτησης κατά 98% από εισαγωγές λιθίου. Η πτώση 10% στις εξαγωγές αυτοκινήτων επιβάλλει την αξιοποίηση εγχώριων πόρων, με το έργο «Lithos-X» να αποτελεί κεντρικό πυλώνα.

Ανάλυση και νομική τεκμηρίωση

Παρά τις περιβαλλοντικές ανησυχίες για το δίκτυο Natura 2000, η εναλλακτική λύση της ανακύκλωσης κρίνεται ανεπαρκής, καθώς καλύπτει μόλις το 20% των αναγκών έως το 2030. Ως εκ τούτου, στοιχειοθετείται η έλλειψη εναλλακτικής λύσης, επιτρέποντας την επίκληση του Επιτακτικού Δημόσιου Συμφέροντος (IROPI) βάσει της Οδηγίας 6(4). Η οικονομική βιωσιμότητα της Ένωσης και η διατήρηση 1.500 θέσεων εργασίας σε περιοχή με 45% ανεργία των νέων, υπερτερούν της τοπικής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, υπό την προϋπόθεση λήψης αντισταθμιστικών μέτρων.

Συστάσεις Στρατηγικής

Προτείνεται η έγκριση της αδειοδότησης με ταυτόχρονη:

Νομική θωράκιση: επιστημονική τεκμηρίωση της αδυναμίας της κυκλικής οικονομίας να καλύψει το κενό του 78%, για την αποφυγή προσφυγών στο CJEU

Κοινωνικό πακέτο: δέσμευση 500 εκατομμυρίων ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα, κατευνάζοντας το 65% των κατοίκων και διασφαλίζοντας τη συναίνεση στο Συμβούλιο

Περιβαλλοντική συμμόρφωση: επιβολή αυστηρών τεχνολογιών εξοικονόμησης ύδατος για τον περιορισμό της πτώσης του υδροφόρου ορίζοντα κάτω από το 30%

Ότι άλλο βρω για τη διαδικασία της εξέτασης αυτής, θα αναφερθεί σε νέα μου ανάρτηση. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους σας!