Μεγάλη προκήρυξη για γιατρούς σε νοσοκομεία της Αττικής και της Περιφέρειας.

Χίλιες νέες προσλήψεις στο ΕΣΥ έως το τέλος της εβδομάδας προανήγγειλε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, σε συνέντευξή του.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι αυτή την εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις, με τη μεγάλη προκήρυξη για γιατρούς σε νοσοκομεία στην Αττική και την Περιφέρεια. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν για 850 προσλήψεις, ωστόσο η προκήρυξη θα καλύψει τελικά 1.000 θέσεις.

Αναφερόμενος στους τόπους των προσλήψεων, ο υφυπουργός σημείωσε ότι οι θέσεις αφορούν όλη την Ελλάδα, καλύπτοντας τόσο μεγάλα όσο και μικρότερα νοσοκομεία της Περιφέρειας. «Θα καλύψουμε όλες τις περιοχές και με βάση την άνοδο που έχουμε δει στους υποψηφίους στις προηγούμενες προκηρύξεις, είμαστε σίγουροι ότι θα καταφέρουμε να καλύψουμε το μεγαλύτερο μέρος των θέσεων αυτών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, ανέφερε ότι έχει αλλάξει η διαδικασία, και από τη μέρα της προκήρυξης, οι γιατροί διορίζονται στο νοσοκομείο σε διάστημα τεσσάρων μηνών, κατά μέσο όρο.