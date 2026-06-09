Η υπόθεση αφορά εργαζόμενη η οποία βρέθηκε επί σειρά ετών αντιμέτωπη με έντονη εργασιακή πίεση και απαιτητικούς στόχους, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρή επιβάρυνση της υγείας της.

Μια ιδιαίτερα σημαντική δικαστική εξέλιξη για τον κόσμο της εργασίας καταγράφεται μετά την πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την οποία δικαιώθηκε εργαζόμενη στην αντιδικία της με την Τράπεζα Πειραιώς. Η απόφαση θεωρείται ορόσημο, καθώς αναγνωρίζει τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην υγεία των εργαζομένων η ασφυκτική στοχοθεσία και η εντατικοποίηση της εργασίας.

Η υπόθεση αφορά εργαζόμενη η οποία, σύμφωνα με τα όσα έγιναν δεκτά από το δικαστήριο, βρέθηκε επί σειρά ετών αντιμέτωπη με έντονη εργασιακή πίεση και απαιτητικούς στόχους, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρή επιβάρυνση της υγείας της. Η ίδια προσέφυγε στη Δικαιοσύνη διεκδικώντας την προστασία της προσωπικότητάς της, της αξιοπρέπειάς της και του δικαιώματός της σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.

Η σημασία της δικαστικής κρίσης εκτείνεται πέρα από τα όρια μιας ατομικής διαφοράς, καθώς αγγίζει ένα ζήτημα που αφορά χιλιάδες εργαζόμενους σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας. Το δικαστήριο έκρινε ότι η υπέρμετρη πίεση για επίτευξη στόχων και η εντατικοποίηση της εργασίας μπορούν να οδηγήσουν σε πραγματικό κλονισμό της υγείας των εργαζομένων, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την ανάγκη προστασίας της ψυχικής υγείας ως θεμελιώδους εργασιακού δικαιώματος.

Νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι η απόφαση δημιουργεί ένα σημαντικό προηγούμενο για αντίστοιχες υποθέσεις στο μέλλον, καθώς ενισχύει τη δυνατότητα των εργαζομένων να διεκδικούν δικαστική προστασία απέναντι σε πρακτικές που συνδέονται με ψυχολογική πίεση, εργασιακή εξουθένωση και υποβάθμιση της προσωπικότητάς τους στον χώρο εργασίας.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς (ΣΕΥΤΠΕ), ο οποίος στήριξε την εργαζόμενη καθ’ όλη τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, χαιρέτισε την απόφαση, κάνοντας λόγο για μια νίκη που αφορά το σύνολο των εργαζομένων. Όπως επισημαίνει ο Σύλλογος, η υπόθεση αποδεικνύει ότι η σιωπή δεν αποτελεί μονόδρομο απέναντι σε συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων.

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Παράλληλα, η εξέλιξη επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ανάγκη ενίσχυσης του θεσμικού πλαισίου προστασίας από την ψυχολογική πίεση και την υπερβολική εντατικοποίηση της εργασίας. Παρότι η ελληνική νομοθεσία περιλαμβάνει γενικές διατάξεις για την προστασία της υγείας και της προσωπικότητας των εργαζομένων, ειδικοί εκτιμούν ότι απαιτούνται πιο εξειδικευμένες προβλέψεις για την αντιμετώπιση φαινομένων εργασιακής εξουθένωσης και των συνεπειών τους.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΣΕΥΤΠΕ, Μανώλης Μπεμπένης, χαρακτήρισε την απόφαση «μεγάλη νίκη για όλους τους εργαζόμενους», υπογραμμίζοντας ότι η υγεία και η αξιοπρέπεια δεν μπορούν να θυσιάζονται στο όνομα της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας. Όπως ανέφερε, η δικαστική δικαίωση της εργαζόμενης στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι η χωρίς όρια πίεση για αποτελέσματα δεν αποτελεί απλώς μέθοδο οργάνωσης της εργασίας, αλλά μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την υγεία των ανθρώπων.

