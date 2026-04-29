Ερώτηση 1η

Από τις διαθέσιμες επιλογές, παρακαλώ επιλέξτε ποια εικόνα θα ακολουθούσε τη σειρά;

Επεξήγηση σωστής απάντησης: 1ος κανόνας: παρατηρούμε ότι ο μαύρος κύκλος κινείται δεξιόστροφα, δηλαδή σύμφωνα με τη φορά του ρολογιού και όταν βρεθεί πάνω δεξιά εξαφανίζεται. 2ος κανόνας: εμφανίζεται ένα σχήμα στο κάτω μέρος της κάθε εικόνας το οποίο ακολουθεί κι αυτό δεξιόστροφη πορεία όπως ο μαύρος κύκλος στον πρώτο κανόνα. Επομένως, στο σχήμα που αναζητούμε θα πρέπει να υπάρχει ένα μαύρο τετράγωνο πάνω δεξιά και ένα λευκό τετράγωνο πάνω αριστερά. Η μόνη επιλογή σύμφωνα με το παραπάνω μοτίβο είναι η Β.

Ερώτηση 2η

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Σε κάθε εικόνα έχουμε 4 τρίγωνα, πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά. 1ος κανόνας: η μαύρη κουκκίδα κινείται δεξιόστροφα κατά 2 τρίγωνα, μετά αριστερόστροφα κατά 3 τρίγωνα, μετά δεξιόστροφα κατά 4 τρίγωνα, μετά αριστερόστροφα κατά 5 τρίγωνα και στην εικόνα που αναζητούμε θα πρέπει να κινηθεί δεξιόστροφα κατά 6 τρίγωνα, οπότε εξαλείφουμε Α, C και Ε. 2ος κανόνας: το τρίγωνο σκακιέρα κινείται δεξιόστροφα 2 βήματα, μετά αριστερόστροφα 3 βήματα, μετά δεξιόστροφα 4 βήματα, μετά αριστερόστροφα 5 βήματα, οπότε στην εικόνα που αναζητούμε θα κινηθεί αριστερόστροφα 6 βήματα και εξαλείφουμε την απάντηση D. Αν με ένα ή δύο κανόνες βρίσκουμε τη σωστή απάντηση δεν χρειάζεται να ψάξουμε για άλλους. Επίσης, υπάρχει περίπτωση και να μην υπάρχει κανόνας σε κάποιο στοιχείο. Έτσι εδώ η μόνη επιλογή που έμεινε είναι η Β.

Ερώτηση 3η

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Σε κάθε εικόνα βρίσκονται τρία βέλη. 1ος κανόνας: κάθε βέλος όταν κοιτάει αριστερά μένει δύο βήματα. 2ος κανόνας: το κυρτό μέρος κάθε βέλους μία κοιτάει πάνω και μία κάτω σε κάθε βήμα. Σύμφωνα με τους δύο κανόνες, αναζητούμε μία εικόνα που θα έχει το πρώτο βέλος να κοιτάει δεξιά, οπότε εξαλείφονται οι επιλογές Α, D και Ε, το δεύτερο βέλος να κοιτάει αριστερά και ένα τρίτο βέλος να κοιτάει αριστερά οπότε εξαλείφεται και η επιλογή Β και δεν χρειάστηκε να κοιτάμε και τα κυρτά μέρη του κάθε βέλους. Οπότε, η μόνη σωστή επιλογή είναι η C.

Ερώτηση 4η

Επεξήγηση σωστής απάντησης: 1ος κανόνας: έχουμε λευκούς κύκλους γωνιακούς στην πρώτη εικόνα, μετά μαύρους, μετά μαύρους, μετά λευκούς, μετά μαύρους, οπότε θέλουμε πάλι μαύρους γωνιακούς και εξαλείφονται οι επιλογές Β και D. 2ος κανόνας: έχουμε μαύρο ρόμβο στη μέση, μετά λευκό, μετά μαύρο κύκλο, μετά μαύρο ξανά ρόμβο, μετά λευκό και στην εικόνα που ψάχνουμε θα πρέπει να έχουμε μαύρο κύκλο, οπότε εξαλείφονται οι επιλογές Α και Ε και μένει η C.

Ερώτηση 5η

Επεξήγηση σωστής απάντησης: 1ος κανόνας: η μεσαία σειρά εναλλάσσεται από κάθετη σε οριζόντια διάταξη και μάλιστα μένουμε δύο βήματα στην ίδια διάταξη, οπότε στην εικόνα που ψάχνουμε η μεσαία στήλη θα είναι οριζόντια, οπότε εξαλείφονται οι επιλογές Β, C και D. 2ος κανόνας: στην πρώτη παρατηρούμε ότι το σχήμα όταν ανεβαίνει πάνω κατεβαίνει κατά μία θέση σε κάθε βήμα και όταν φτάσουν στην κάτω σειρά, επανέρχονται στην πάνω. Οπότε ψάχνουμε ένα σχήμα τετράγωνο που βρίσκεται στη μεσαία στήλη και έτσι εξαλείφουμε και την επιλογή Ε. Σωστή επιλογή είναι η Α.

Ερώτηση 6η

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Παρατηρούμε μία γραμμή σε κάθε εικόνα που έχει τρεις κάθετες γραμμές. 1ος κανόνας: όλες οι κάθετες γραμμές μένουν τρεις φορές στην ίδια θέση και μετά αλλάζουν. Οπότε, η πρώτη κάθετη γραμμή (αριστερά) θα πρέπει να βλέπει κάτω οπότε εξαλείφονται οι επιλογές Α, Β και D. Η μεσαία κάθετη γραμμή θα πρέπει να κοιτά προς τα πάνω οπότε εξαλείφεται και η επιλογή Ε και η μόνη επιλογή που μας μένει είναι η επιλογή C.