Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα χρειαστεί μεγαλύτερη χρηματοδότηση για τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν στέλνει στρατεύματα πουθενά, εν μέσω δημοσιευμάτων ότι σκέφτεται να αναπτύξει χιλιάδες στρατιώτες στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν. Ωστόσο, παραδέχθηκε πως αν προχωρούσε σε αυτή την κίνηση, δεν θα το δήλωνε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δέχθηκε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, στον Λευκό Οίκο. «Όχι, δεν τοποθετώ στρατεύματα πουθενά. Αν το έκανα, σίγουρα δεν θα σας το έλεγα. Αλλά δεν τοποθετώ στρατεύματα», απάντησε.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2034662928662638756}

Στις ίδιες δηλώσεις, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ενδέχεται να επιδιώξει νέα χρηματοδότηση ύψους 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Πεντάγωνο, λέγοντας πως είναι ένα «μικρό τίμημα» για να διασφαλιστεί ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα έχουν ό,τι χρειάζονται για τον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι μίλησε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και ουσιαστικά του έδωσε εντολή να σταματήσει τις επιθέσεις σε εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου του Ιράν.

«Του είπα “μην το κάνεις αυτό” και δεν θα το κάνει αυτό. Δεν συζητήσαμε. Είμαστε ανεξάρτητοι, τα πάμε πολύ καλά, είμαστε συντονισμένοι, αλλά περιστασιακά κάνει κάτι και αν δεν μου αρέσει… οπότε δεν το κάνουμε αυτό πλέον», απάντησε όταν τον ρώτησαν σχετικά. Ο Τραμπ έχει πει πως δεν ήξερε ότι το Ισραήλ θα χτυπούσε τις ιρανικές εγκαταστάσεις στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars, αλλά πηγές αμερικανικών Μέσων αναφέρουν ότι είχε ενημερωθεί σχετικά.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2034663776063004745}

Αναφερόμενος στις συνέπειες που έχει ο πόλεμος στο Ιράν για την οικονομία και τις τιμές πετρελαίου, ο Τραμπ ισχυρίστηκε πως περίμενε ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. «Υπήρχε πιθανότητα ότι θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα. Δεν είναι άσχημα και θα τελειώσει πολύ σύντομα», συμπλήρωσε.

Όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε αν σκέφτεται να άρει τις κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο, απάντησε ότι θα κάνει «ό,τι είναι απαραίτητο», για να βοηθήσει με τις τιμές πετρελαίου.

Νέες επικρίσεις Τραμπ για το ΝΑΤΟ

Και σε αυτές τις δηλώσεις του, ο Τραμπ επέκρινε το ΝΑΤΟ για τη στάση του, σε ό,τι αφορά την προστασία των Στενών του Ορμούζ.

«Η Ιαπωνία, η Κίνα και τμήμα της Ευρώπης παίρνουν μεγάλο ποσοστό του πετρελαίου τους από τα Στενά του Ορμούζ, εμείς όχι. Δεν χρησιμοποιούμε τα Στενά, τα υπερασπιζόμαστε για όλους τους άλλους», δήλωσε. «Στην περίπτωση του ΝΑΤΟ, δεν ήθελαν να μας βοηθήσουν να υπερασπιστούμε τα Στενά και είναι εκείνοι που τα χρειάζονται. Τώρα γίνονται πιο ευγενικοί, επειδή βλέπουν τη στάση μου. Αλλά είναι αργά», δήλωσε.

Σε ερώτηση αν είναι ικανοποιημένος από το επίπεδο υποστήριξης της Ιαπωνίας, απάντησε ότι αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στη σημερινή συνάντηση. Η Ιαπωνία «ανεβάζει τον πήχη», πρόσθεσε. Σε άλλο σημείο ανέφερε: «Δεν χρειαζόμαστε τίποτα από την Ιαπωνία, ή οπουδήποτε αλλού. Αλλά πιστεύω ότι είναι σωστό να προσφερθούν».

Από την πλευρά της, η Τακαΐτσι τόνισε πως δεν πρέπει να επιτραπεί ποτέ η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από το Ιράν. Επίσης, καταδίκασε τις ενέργειες της Τεχεράνης, όπως οι επιθέσεις σε γειτονικές χώρες και για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Στις δηλώσεις της εξέφρασε την άποψη πως μόνο ο Τραμπ «θα μπορούσε να πετύχει την ειρήνη σε όλο τον κόσμο».

{https://x.com/RapidResponse47/status/2034660517332078595}

«Πολλοί αποστάτες σε όλα τα επίπεδα»

Όταν ρωτήθηκε για αποστασίες στην ιρανική ηγεσία, ο Αμερικανός πρόεδρος παρέπεμψε στον υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ. «Βλέπουμε τις αποστασίες σε όλα τα επίπεδα, καθώς αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει με το καθεστώς… πιθανότατα θα καταρρεύσει εκ των έσω», είπε ο υπουργός.

«Υπάρχουν και πολλές λιποταξίες από τον στρατό στο Ιράν. Δεν τους αδικώ», σχολίασε ο Τραμπ. Αναφερόμενος στον πόλεμο επανέλαβε πως οι ΗΠΑ «ισοπέδωσαν ό,τι υπήρχε, το ναυτικό, την αεροπορία την ηγεσία. Πετάμε όπου θέλουμε, κανένας δεν μας χτυπά». Για τη νήσο Χαργκ δήλωσε ξανά πως ουσιαστικά οι ΗΠΑ μπορούν να τη διαλύσουν «όποτε θέλουμε» γιατί είναι «εντελώς απροστάτευτο».

Η αναφορά Τραμπ στο Περλ Χάρμπορ

Ο Τραμπ δήλωσε εκ νέου πως ο πόλεμος είναι «μια μικρή εκδρομή», ενώ όταν Ιάπωνας δημοσιογράφος τον ρώτησε γιατί δεν ενημέρωσε τους συμμάχους των ΗΠΑ προτού «χτυπήσει» το Ιράν, αναφέρθηκε στο Περλ Χάρμπορ.

«Επειδή θέλαμε να τους εκπλήξουμε. Ποιος ξέρει τις εκπλήξεις καλύτερα από την Ιαπωνία; Εσείς γιατί δεν είπατε για το Περλ Χάρμπορ;». Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόταν στην ιαπωνική επίθεση στο Περλ Χάρμπορ στις 7 Δεκεμβρίου 1941, η οποία ενέπλεξε τις ΗΠΑ στον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο.

Με αυτή τη δήλωση, ο Τραμπ αναφέρθηκε σε κάτι που προσπαθούσαν να αποφύγουν προηγούμενοι Αμερικανοί πρόεδροι, λόγω της συμμαχίας με την Ιαπωνία, σχολιάζουν οι ΝΥΤ. Η Τακαΐτσι δεν αντέδρασε σε αυτή τη δήλωση.

