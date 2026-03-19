Σε ισχύ είναι η απεργία στα ταξί μέχρι το Σάββατο στις 6 πμ.

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους εμφανίζονται οι αυτοκινητιστές των ταξί που συνεχίζουν για 3ο 24ωρο την απεργία τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απεργία των ταξί θα πάψει το Σάββατο και τα ταξί θα δουλέψουν κακονικά το Σαββατοκύριακο.

Ωστόσο, από την Δευτέρα στις 6 πμ και μέχρι και την Τετάρτη (ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου) αναμένεται να προκηρύξουν νέα απεργία.

Τα ταξί της περιφέρειας κυκλοφορούν κανονικά από σήμερα, με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί να δηλώνει πως την επόμενη εβδομάδα και την ημέρα που θα ανακοινωθεί η ψήφιση του νομοσχεδίου θα υπάρξει οργάνωση και καθολική κάθοδος των σωματείων όλης της χώρας στη Βουλή.

Σύμφωνα με το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), «ο δίκαιος αγώνας συνεχίζεται και για σήμερα οργανώνεται συγκέντρωση στις 10.30 π.μ., με τα ταξί να δίνουν ραντεβού στη συμβολή της Λεωφόρου Αθηνών και με την οδό Αντιγόνης, με μέτωπο προς τη Λεωφόρο Κηφισού και πορεία προς το αεροδρόμιο».

Τα αιτήματα του κλάδου

«Συνεχίζουμε την απεργία πανελλαδικά και αύριο (σ.σ.: σήμερα), καθώς το μεσημέρι οι εκπρόσωποι των φορέων μας θα καταθέσουν τις προτάσεις τους και θα διεκδικήσουν όλα τα δίκαια αιτήματα μας» τονίζει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ). Καλεί τα σωματεία-μέλη της να συμμετάσχουν και σήμερα, Τετάρτη, «στις κινητοποιήσεις και δράσεις που θα αποφασιστούν, είτε κατά τόπους, είτε μαζικά στην Αθήνα».

«Δεν συμφωνούμε με: