Η δυνατότητα αμφισβήτησης του τεκμαρτού εισοδήματος αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που διαπιστώνουν ότι η φορολογική τους εικόνα, όπως αποτυπώνεται από την ΑΑΔΕ, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Σε ένα περιβάλλον όπου τα τεκμήρια συχνά οδηγούν σε υψηλότερη φορολόγηση από το δηλωθέν εισόδημα, η διαδικασία αυτή δίνει τη δυνατότητα διόρθωσης και δικαιότερης αντιμετώπισης.

Ωστόσο, η επιλογή αυτή δεν είναι απλή ούτε χωρίς συνέπειες, καθώς συνεπάγεται αυτόματα την έναρξη πλήρους φορολογικού ελέγχου. Οι φορολογούμενοι καλούνται να αποδείξουν με λεπτομέρεια την οικονομική τους κατάσταση, καταθέτοντας στοιχεία για εισοδήματα, περιουσία και δαπάνες.

Ο παρακάτω οδηγός του Dnews.gr σε μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων αποσαφηνίζει τα βασικά σημεία της διαδικασίας, τις προθεσμίες και τις υποχρεώσεις :

1. Ποιοι μπορούν να αμφισβητήσουν το τεκμαρτό εισόδημα;

Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που θεωρούν ότι το εισόδημα που τους προσδιόρισε η ΑΑΔΕ δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική οικονομική τους κατάσταση.

2. Πώς γίνεται η διαδικασία αμφισβήτησης;

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport, ενώ παράλληλα ο φορολογούμενος πρέπει να επιλέξει τους σχετικούς κωδικούς (443-444) στο έντυπο Ε1.

3. Ποια είναι η προθεσμία υποβολής;

Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ για μέλη νομικών προσώπων με απλογραφικά βιβλία η προθεσμία λήγει στις 29 Σεπτεμβρίου 2026.

4. Τι σημαίνει πρακτικά η αμφισβήτηση;

Με την υποβολή της αίτησης ενεργοποιείται αυτόματα πλήρης φορολογικός έλεγχος, κατά τον οποίο η εφορία εξετάζει αναλυτικά εισοδήματα, τραπεζικές κινήσεις και περιουσιακά στοιχεία.

5. Τι γίνεται μετά την υποβολή της αίτησης;

Εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου βάσει του τεκμαρτού εισοδήματος και ο φορολογούμενος καλείται να αποδείξει ότι το πραγματικό του εισόδημα είναι χαμηλότερο.

6. Υπάρχουν επιπλέον υποχρεώσεις για τον φορολογούμενο;

Ναι. Εντός 60 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθεί αναλυτικό ερωτηματολόγιο της ΑΑΔΕ για την περιουσιακή κατάσταση του ίδιου και της οικογένειάς του.

7. Ποια στοιχεία ζητά η εφορία στον έλεγχο;

Ζητούνται αναλυτικά δεδομένα για τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδύσεις, ακίνητα, οχήματα, μετρητά, κρυπτονομίσματα, δαπάνες διαβίωσης (λογαριασμοί, ασφάλειες, δίδακτρα, ταξίδια) και κάθε άλλο στοιχείο που αποτυπώνει την οικονομική εικόνα του φορολογούμενου.