Μόλις δύο ημέρες διατροφής βασισμένης στη βρώμη μπορεί να αρκούν για να μειωθούν αισθητά τα επίπεδα της «κακής» χοληστερόλης (LDL), σύμφωνα με νέα κλινική μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Βόννης στη Γερμανία. Το εντυπωσιακό είναι ότι το όφελος αυτό δεν ήταν προσωρινό, αλλά διατηρήθηκε για έξι ολόκληρες εβδομάδες μετά τη δίαιτα.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι άτομα με μεταβολικό σύνδρομο – μια κατάσταση που περιλαμβάνει αυξημένο βάρος, υψηλή αρτηριακή πίεση, διαταραχές λιπιδίων και σακχάρου – παρουσίασαν μείωση έως και 10% στην LDL χοληστερόλη τους έπειτα από μια σύντομη, χαμηλών θερμίδων δίαιτα δύο ημερών που περιλάμβανε αποκλειστικά βρώμη.

Πώς έγινε η μελέτη

Η μελέτη περιλάμβανε δύο παράλληλες, τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές. Στην πρώτη συμμετείχαν 32 άτομα, εκ των οποίων 17 ακολούθησαν δίαιτα δύο ημερών με 300 γραμμάρια βρώμης ημερησίως, συμπληρωμένα μόνο με φρούτα και λαχανικά. Οι συμμετέχοντες κατανάλωναν περίπου τις μισές θερμίδες από τις συνήθεις ανάγκες τους και μετά το τέλος των δύο ημερών επέστρεψαν στη συνηθισμένη διατροφή τους.

Εκτός από τη μείωση της χοληστερόλης, οι συμμετέχοντες έχασαν κατά μέσο όρο δύο κιλά και εμφάνισαν μικρή πτώση στην αρτηριακή τους πίεση.

Στη δεύτερη δοκιμή, 17 άτομα αντικατέστησαν ένα καθημερινό γεύμα με βρώμη για έξι εβδομάδες, χωρίς να μειώσουν τις θερμίδες τους. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, δεν παρατηρήθηκε καμία αξιόλογη μεταβολή στα επίπεδα της LDL ή της ολικής χοληστερόλης.

Το συμπέρασμα των επιστημόνων ήταν σαφές, μια σύντομη, εντατική κατανάλωση βρώμης είναι πιο αποτελεσματική από τη σταδιακή ενσωμάτωσή της στη διατροφή.

Ο ρόλος του εντερικού μικροβιώματος

Η κύρια ερευνήτρια της μελέτης, καθηγήτρια Marie-Christine Simon, εξήγησε ότι το κλειδί βρίσκεται στο μικροβίωμα του εντέρου. Η απότομη και υψηλή πρόσληψη βρώμης παρέχει μεγάλες ποσότητες φυτικών ινών και φαινολικών ενώσεων, οι οποίες μεταβολίζονται από τα εντερικά βακτήρια.

Αυτό οδηγεί στην παραγωγή βιοδραστικών ουσιών, όπως το διυδροφερουλικό οξύ, που φαίνεται να επηρεάζουν άμεσα τον τρόπο με τον οποίο τα κύτταρα διαχειρίζονται τη χοληστερόλη. Με απλά λόγια, το έντερο «ενεργοποιείται» και αρχίζει να βοηθά το σώμα να απομακρύνει την περίσσεια LDL από το αίμα.

Είναι λύση για μακροπρόθεσμο έλεγχο;

Η Simon εκτιμά ότι η περιοδική επανάληψη μιας τέτοιας δίαιτας θα μπορούσε θεωρητικά να βοηθήσει στον έλεγχο της χοληστερόλης, του βάρους και της αρτηριακής πίεσης, ωστόσο τονίζει ότι απαιτούνται περισσότερες μελέτες για να επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο.

Τι λένε οι ειδικοί για τη βρώμη στην καθημερινή διατροφή

Η διαιτολόγος Michelle Routhenstein, ειδική στην καρδιαγγειακή υγεία, επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα της μελέτης δεν ακυρώνουν τη σημασία της καθημερινής κατανάλωσης βρώμης. Αντίθετα, μετα-αναλύσεις δείχνουν ότι περίπου 3 γραμμάρια βήτα-γλυκάνης την ημέρα – ποσότητα που αντιστοιχεί σε 2–3 μερίδες βρώμης – μπορούν να μειώσουν την LDL κατά 5–10%.

«Η βρώμη δεν είναι μαγική λύση, αλλά αποτελεί εξαιρετικό μέρος ενός καρδιοπροστατευτικού, φυτικού διατροφικού προτύπου», τονίζει. Παρόμοια οφέλη έχουν και άλλα δημητριακά πλούσια σε διαλυτές φυτικές ίνες, όπως το κριθάρι και η σίκαλη.