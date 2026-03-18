«Σπουδές στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»: Μία εκδήλωση ενημέρωσης και επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές της Γ’ τάξης Λυκείου.

Ενόψει των Πανελληνίων 2026 το Γραφείο Διασύνδεσης & Επιχ/τας της Μονάδας Φοιτητικής Μέριμνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την αιγίδα των Πρυτανικών Αρχών και την υποστήριξη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος, διοργανώνουν τετραήμερη δράση με θέμα την παρουσίαση των προοπτικών και επιλογών σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η συγκεκριμένη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, στις 20, 21, 22 , και 23 Απριλίου 2026, και ώρες 09:00 έως 14:00.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλες τις μαθήτριες και όλους τους μαθητές της Γ’ τάξης των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας, με σκοπό την άμεση και αξιόπιστη ενημέρωσή τους σε σχέση με τις δυνατότητες και προοπτικές σπουδών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι απ’ όλα τα Τμήματα και τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Ιδρύματος, οι οποίοι θα παρουσιάσουν το περιεχόμενο των σπουδών του κάθε Τμήματος, τις προοπτικές εργασίας και επαγγελματικής αποκατάστασης μετά την αποφοίτηση, αλλά και τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου στις οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση οι φοιτητές και οι φοιτήτριές του. Επιπροσθέτως, οι Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης & Επιχ/τας ΕΚΠΑ θα αναφερθούν αναλυτικά στην διαδικασία και λήψη απόφασης για την επιλογή σπουδών καθώς επίσης και στην έξυπνη διαχείριση χρόνου για ένα πιο αποτελεσματικό διάβασμα.

Την εκδήλωση μπορούν να παρακολουθήσουν οι μαθήτριες και μαθητές της Γ΄ τάξης Λυκείου, τα σχολεία των οποίων θα έχουν υποβάλει αίτημα να συμμετάσχουν στην εκδήλωση, σε συνεννόηση με τους καθηγητές/συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού των σχολείων τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Η εγγραφή των ενδιαφερόμενων σχολείων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του κάτωθι υπερσυνδέσμου ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Πληροφορίες για την εκδήλωση και στην Ιστοσελίδας

Η Διοικητική Υποστήριξη Γραφείου Διασύνδεσης & Επιχ/τας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τηλ: 210 3688150-1

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.