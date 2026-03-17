Τι τιμές του χρυσού και των χρυσών νομισμάτων καταγράφουν ανοδική πορεία μέσα στον τελευταίο μήνα

Μπορεί διεθνώς οι επενδυτές στην αγορά χρυσού να κρατούν στάση αναμονής, με τις τιμές να εμφανίζουν οριακές μεταβολές, καθώς οι αγορές αξιολογούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και προετοιμάζονται για μια κρίσιμη εβδομάδα αποφάσεων από τις κεντρικές τράπεζες, ωστόσο αυτό δεν αφορά και την ελληνική αγορά χρυσού.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος οι τιμές του χρυσού και των χρυσών νομισμάτων καταγράφουν ανοδική πορεία μέσα στον τελευταίο μήνα, παρά το ότι η διεθνής τιμή του χρυσού στο εν λόγω διάστημα παραμένει αμετάβλητη.

Ειδικότερα, η τιμή αγοράς του χρυσού ανά γραμμάριο στην ελληνική αγορά διαμορφώθηκε στα 134,67 ευρώ τον Μάρτιο από 127,17 ευρώ τον Φεβρουάριο, ενώ η τιμή πώλησης αυξήθηκε στα 152,01 ευρώ από 143,60 ευρώ, καταγράφοντας σαφή άνοδο μέσα σε διάστημα ενός μήνα . Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη διεθνή τάση ενίσχυσης του χρυσού ως ασφαλούς καταφυγίου.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη χρυσή λίρα Αγγλίας, όπου οι τιμές ενισχύθηκαν αισθητά σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες. Η τιμή αγοράς για λίρες παλαιάς κοπής ανήλθε στα 994,46 ευρώ από 939,24 ευρώ, ενώ η τιμή πώλησης διαμορφώθηκε στα 1.165,00 ευρώ από 1.100,34 ευρώ έναν μήνα νωρίτερα . Παρόμοια αύξηση καταγράφεται και στις λίρες νεότερης κοπής, καθώς και στις ελαφρώς φθαρμένες ή ελλιποβαρείς εκδόσεις.

Ανοδική είναι η τάση και στα υπόλοιπα χρυσά νομίσματα, με τις τιμές ανά γραμμάριο να κινούνται υψηλότερα σε όλες τις κατηγορίες τίτλου. Ενδεικτικά, τα νομίσματα τίτλου 0,900 αυξήθηκαν στα 119,38 ευρώ από 112,73 ευρώ στην τιμή αγοράς, ενώ αντίστοιχη άνοδος σημειώνεται και στις λοιπές κατηγορίες .

Η άνοδος των τιμών της ενέργειας ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις, γεγονός που παραδοσιακά ευνοεί τον χρυσό ως ασφαλές καταφύγιο. Ωστόσο, η προοπτική διατήρησης υψηλών επιτοκίων περιορίζει την ελκυστικότητα του μετάλλου, καθώς αυξάνει τις αποδόσεις εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών.

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται η συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, με την αγορά να αναμένει ότι θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Παράλληλα, μέσα στην εβδομάδα συνεδριάζουν και οι κεντρικές τράπεζες της Βρετανίας, της ευρωζώνης, της Ιαπωνίας, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Ελβετίας και της Σουηδίας, για πρώτη φορά μετά την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία του χρυσού, καθώς ο συνδυασμός γεωπολιτικού ρίσκου και νομισματικής πολιτικής θα καθορίσει τη δυναμική της αγοράς σε ένα ιδιαίτερα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.