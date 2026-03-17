Το ενεργειακό σοκ που προκαλεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αποτυπώνεται εντονότερα στα διυλισμένα προϊόντα παρά στο ίδιο το αργό πετρέλαιο, σύμφωνα με νέα ανάλυση της Goldman Sachs.

Η Goldman Sachs εξηγεί ότι το φαινόμενο αυτό οφείλεται σε τρεις βασικούς μηχανισμούς που πλήττουν άμεσα την προσφορά διυλισμένων προϊόντων:

Πρώτον, η διατάραξη των εξαγωγών διυλισμένων προϊόντων από τον Περσικό Κόλπο. Η περιοχή καλύπτει περίπου το 13% των παγκόσμιων ροών, με κρίσιμα προϊόντα όπως νάφθα, ντίζελ και jet fuel να κατευθύνονται κυρίως προς την Ασία και την Ευρώπη. Η εξάρτηση των αγορών αυτών από τις ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ καθιστά την προσφορά ιδιαίτερα ευάλωτη.

Δεύτερον, οι αυξανόμενες διακοπές λειτουργίας διυλιστηρίων στη Μέση Ανατολή. Οι απώλειες δυναμικότητας έχουν ενισχυθεί σημαντικά λόγω ζημιών αλλά και προληπτικών παύσεων, περιορίζοντας περαιτέρω την παραγωγή καυσίμων και εντείνοντας τις πιέσεις στις τιμές.

Τρίτον, και πιο κρίσιμα, η μειωμένη διαθεσιμότητα κατάλληλων ποιοτήτων αργού πετρελαίου. Η πτώση στις εξαγωγές medium και heavy crude –που είναι απαραίτητα για την παραγωγή ντίζελ και αεροπορικών καυσίμων– δεν μπορεί να αντισταθμιστεί εύκολα από ελαφρύτερους τύπους πετρελαίου. Το αποτέλεσμα είναι να περιορίζεται η παραγωγή βασικών καυσίμων, ακόμη και όταν υπάρχει επάρκεια σε άλλες μορφές crude.

Οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές, με ασιατικά διυλιστήρια να μειώνουν τους ρυθμούς λειτουργίας τους προκειμένου να διαχειριστούν την έλλειψη πρώτης ύλης, γεγονός που μεταφέρει περαιτέρω πίεση στις διεθνείς τιμές προϊόντων.

Παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη διαθέτει βραχυπρόθεσμα αποθέματα που λειτουργούν ως «μαξιλάρι», η Goldman Sachs προειδοποιεί ότι η κρίση έχει παγκόσμιο χαρακτήρα. Η αύξηση του κόστους μεταφοράς, η στενότητα στην προσφορά και ο κίνδυνος περιορισμών στο εμπόριο ενισχύουν το ενδεχόμενο ενός νέου ανοδικού κύκλου στις τιμές καυσίμων.

Το βασικό συμπέρασμα της ανάλυσης είναι ότι η τρέχουσα κρίση δεν πλήττει μόνο την παραγωγή αργού, αλλά κυρίως την τελική μορφή ενέργειας που καταναλώνει η οικονομία, καθιστώντας τα διυλισμένα προϊόντα τον βασικό «δείκτη» της έντασης του σοκ.