Συνάντηση στο Λονδίνο με τον Βρετανό ομόλογό του Τζον Χίλι, είχε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Σε ανάρτησή του στο X τόνισε πως «Εστιάσαμε στην ανάγκη για σταθερότητα & στις προκλήσεις ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο και ανταλλάξαμε απόψεις για την κατάσταση στο Ιράν, τη Μέση Ανατολή, τον Λίβανο και την Ουκρανία.

Συζητήσαμε επίσης για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας των ελληνικών και των βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ειδικά στον τομέα της Καινοτομίας και της χρήσης Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030».

