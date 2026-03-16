Συνεργασία Ελλάδας - Σερβίας στον τομέα της Υγείας. Όσα είπε ο Παύλος Πολάκης.

Παρέμβαση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, όπου συζητήθηκε η κύρωση μνημονίου συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας της Σερβίας, έκανε ο Παύλος Πολάκης.

Ειδικότερα σε ανάρτησή του αναφέρει:

«Αποφάσισα να μιλήσω γιατί με τη Δημοκρατία της Σερβίας έχω ένα συναισθηματικό δέσιμο καθώς το 1999 ήμουν επικεφαλής των ΕΙΝΑΠ και ΟΕΝΓΕ, σε μια αποστολή βοήθειας με υγειονομικό υλικό στη βομβαρδιζόμενη από το ΝΑΤΟ και τον Κλίντον, τότε Γιουγκοσλαβία.

Πρότεινα επίσης συνεργασία σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς όπου η Σερβία είναι πολύ ανεπτυγμένη όπως είναι η οδοντιατρική περίθαλψη, η πλαστική αισθητική χειρουργική, η εξωσωματική γονιμοποίηση και η ορθοπεδική αποκατάσταση. Ειδικότερα, πρότεινα συγκεκριμένες συνέργειες που θα μπορούσαν να γίνουν στους τομείς της καρδιοχειρουργικής και της αντιμετώπισης τραύματος.

Το βιντεο στην αρχη.Ακολουθουν φωτογραφιες απο την αποστολη ΕΙΝΑΠ -ΟΕΝΓΕ και 18ΑΝΩ στη Γιουγκοσλαβια το Μαη του 1999».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

