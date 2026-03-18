Ο κ. Δούκας προφανέστατα προσπαθεί να βρει κάτι για να έχει μια ατζέντα στο συνέδριο, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Δεν δέχομαι κανείς να πυροβολεί τη συλλογική μας προσπάθεια, ιδιαίτερα άνθρωποι που έχουν ευνοηθεί από το ΠΑΣΟΚ», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης στο Mega με αφορμή τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, τονίζοντας - με αιχμή κατά του Χάρη Δούκα - πως χρέος του είναι να περιφρουρήσει την ενότητα του κόμματος. «Είμαι ο πρόεδρος με τις λιγότερες διαγραφές», είπε με νόημα...

«Δέχομαι τη διαφορετική άποψη, δεν δέχομαι τη διαφορετική στρατηγική»

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα δημοκρατικό κόμμα. Σέβομαι τη διαφορετική άποψη και στα Όργανα και στον δημόσιο λόγο. Το έχω αποδείξει. Είμαι ο πρόεδρος με τις λιγότερες διαγραφές ever. Πάμε τώρα στην ουσία. Είναι θέμα άλλης άποψης; Μα αυτά είχαν ειπωθεί πολλές φορές. Όταν ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, με εμπειρία, τη μέρα που στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητείται η δικαστική απόφαση που με δικαιώνει και καταδικάζει το παρακράτος των υποκλοπών, που την προηγούμενη έφερε η ΝΔ το πόρισμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που την εξέθετε ανεπανόρθωτα, το πόρισμα της συγκάλυψης, που την επόμενη μέρα συζητάμε τη συμφωνία της Chevron και δεν λέμε μία κουβέντα για όλα αυτά, αλλά μιλάμε μόνο για τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ; Ωστε η ΝΔ να πάρει αυτά και αντί να συζητάμε τη συζήτηση στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο να συζητάμε πάλι τα εσωκομματικά, δεν είναι θέμα άλλης άποψης είναι θέμα άλλης στρατηγικής», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Στο δημοσιογραφικό σχόλιο ότι κριτική στο ΠΑΣΟΚ ασκεί - εκτός από τον κ. Κωνσταντινόπουλο - και ο Χάρης Δούκας, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι είναι ο πρόεδρος «με τις λιγότερες διαγραφές ever».

«Δέχομαι τη διαφορετική άποψη, δεν δέχομαι τη διαφορετική στρατηγική, ειδικά όταν αυτή εργαλειοποιείται συνεχώς από την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας», πρόσθεσε.

Για νέες διαγραφές: «Ως πρόεδρος έχω κάνει τις λιγότερες ever»

Ερωτηθείς αν θα προχωρήσει σε νέες διαγραφές, τόνισε: «Είμαι πέντε χρόνια πρόεδρος και το ξαναλέω, έχω τις λιγότερες διαγραφές. Άρα δεν είναι στρατηγική μου ούτε προτεραιότητά μου. Είναι το έσχατο μέσο όταν βλέπω να πυροβολούν τα πόδια της παράταξης».

Πρόσθεσε πως «πιστεύω ότι θα δώσουμε ενωμένοι τη μάχη, πρέπει να τη δώσουμε, έχουμε χρέος απέναντι στον κόσμο».

Στο δημοσιογραφικό σχόλιο ότι «ο Κωνσταντινόπουλος δεν περίσσευε» για το ΠΑΣΟΚ, ο Ν. Ανδρουλάκης τόνισε: «Αυτή είναι η δική σας ανάγνωση. Η δική μου είναι ότι όποιος δεν βοηθά τη συλλογική προσπάθεια και συνεχώς προσανατολίζει τη συζήτηση στην εσωστρέφεια και όχι στο πρόγραμμά μας, στη στρατηγική μας, στις θέσεις μας, επανειλημμένως, πρέπει κάτι να κάνουμε. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που καθημερινά δίνουν πολύ μεγάλο αγώνα. Και όταν το βράδυ πάνε σε ένα κανάλι, θέλουν να πουν τις θέσεις τους, ξέρουν τις αγωνίες των πολιτών, θέλουν να δώσουν λύσεις, για να δείξουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σε κυβερνητική πορεία. Όταν λοιπόν πάνε στο στούντιο και εσείς τους ρωτάτε τι είπε ο ένας και τι είπε ο άλλος, γιατί υπήρξε αυτή η ξινίλα, γιατί υπήρξε αυτή η διαφοροποίηση, δεν είναι πολιτική. Άρα προτεραιότητά μου είναι να περιφρουρήσω την ενότητα της παράταξης».

«Ο Χ. Δούκας κρούει ανοιχτές πόρτες»

Ερωτηθείς γιατί ο Χ. Δούκας επιμένει να δεσμευτεί το ΠΑΣΟΚ ότι δεν θα συνεργαστεί μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία, «αν κι εσείς το έχετε πει πολλές φορές», είπε: «Ο κ. Δούκας προφανέστατα προσπαθεί να βρει κάτι για να έχει μια ατζέντα στο συνέδριο. Έχει περιεχόμενο αυτή η ατζέντα όταν όλο το ΠΑΣΟΚ κι εγώ προσωπικά λέμε ότι πολιτική αλλαγή με τη ΝΔ στην κυβέρνηση, δεν μπορεί να υπάρξει. Ότι η πολιτική αλλαγή περνάει από την ήττα της σημερινής κυβερνητικής πολιτικής. Νομίζω κρούει συνεχώς ανοιχτές πόρτες. Το ΠΑΣΟΚ έχει μία στρατηγική: να νικήσει τη ΝΔ, να υπάρξει πολιτική αλλαγή και να υλοποιήσει το πρόγραμμά του».

«Για να το πετύχουμε αυτό δεν χρειάζονται ούτε υπονοούμενα ούτε πράγματα χωρίς περιεχόμενο», πρόσθεσε.

«Βάζει ένα ζήτημα το οποίο έχει λήξει», είπε αναφερόμενος στον Χ. Δούκα.

