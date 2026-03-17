Το «καρφί» Ανδρουλάκη-Διαμαντοπούλου

Από τα «αριστερά» βγήκε στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, με τον βουλευτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης να παρεμβαίνει δημόσια λίγες ημέρες πριν από το Συνέδριο του κόμματος, ζητώντας να «κοπεί» κάθε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και σε επίπεδο διοικητικών συμβουλίων επιμελητηρίων.

Η κίνηση αυτή του νεαρού βουλευτή, είχε ως αποτέλεσμα τη δημόσια επιδοκιμασία από την πλευρά του Χάρη Δούκα. Μάλιστα, αρκετοί παράγοντες της αριστερής πτέρυγας της Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι είναι το πρώτο βήμα για να «λιώσει ο πάγος» ανάμεσα στους δύο ισχυρούς παράγοντες του κόμματος, καθώς μετά τη στενή συνεργασία που ανέπτυξαν στις εσωκομματικές κάλπες του 2024, βρέθηκαν σε διαφορετικά «στρατόπεδα».

Όλα αυτά, λίγες ώρες μετά τα «καρφιά» που εξαπέλυσε εναντίον τους ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την παρέμβαση του στην ολομέλεια της Επιτροπής Διεύρυνσης, όπου σημείωσε πως «οι άνθρωποι (σ.σ. που ψήφισαν στις εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων, την Κυριακή) δεν μοιράζονται σε τιμάρια. Ούτε το ΠΑΣΟΚ μοιράζεται σε τιμάρια».

Χριστοδουλάκης: Καμία συνδιοίκηση με δεξιά σχήματα στους μαζικούς χώρους

Εδώ και μήνες, ενόψει Συνεδρίου, ο Χάρης Δούκας έχει ζητήσει να μπει σε ψηφοφορία ενώπιον του σώματος, μια πρόταση που θα αποκλείει κάθε πιθανότητα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Η πρόταση Δούκα, έχει προκαλέσει πολλά «δηλητηριώδη» σχόλια εναντίον του από άλλα κορυφαία στελέχη που βρίσκονται κοντά στην ηγεσία, όπως είναι η Άννα Διαμαντοπούπου.

Ωστόσο, το απόγευμα της Τρίτης, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης πραγματοποίησε μια βαθιά πολιτική παρέμβαση στον δρόμο προς το Συνέδριο, βγαίνοντας στην ηγεσία από τα «αριστερά».

«Η διαχωριστική γραμμή με τη δεξιά δεν αρκεί να διατυπώνεται μόνο στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Πρέπει να τέμνει κάθετα την εκπροσώπηση της παράταξης, σε οποιονδήποτε χώρο μαζικής κοινωνικής και πολιτικής διεργασίας. Από τα επιμελητήρια και τα συνδικάτα μέχρι την αυτοδιοίκηση, τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας.

Καθαρές επιλογές στήριξης συνδυασμών, τουλάχιστον στις πρωτεύουσες νομών και στους μεγάλους δήμους», έγραψε -ανάμεσα σε άλλα- στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ.Χριστοδουλάκης.

«Χειροκρότημα» Δούκα

Στην ανάρτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μανώλη Χριστοδουλάκη, απάντησε ο δήμαρχος Αθηνών, Χάρης Δούκας, κάνοντας ξεκάθαρες τις προθέσεις της Χαριλάου Τρικούπη σχετικά με την προοπτική συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία.

«Με μεγάλη μου χαρά διαπιστώνω ότι το μέτωπό μας κατά της συγκυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία διευρύνεται. Στο Συνέδριο, όλοι μαζί, να πάρουμε τη σχετική απόφαση», ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις τους το τελευταίο διάστημα δεν βρίσκονται και στο καλύτερο επίπεδο. Μάλιστα, έμπειρα στελέχη ισχυρίζονται πως είναι ένα πρώτο βήμα για να «λιώσει» ο μεταξύ τους «πάγος».