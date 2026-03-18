Στόχος τους ο... Φάμελλος και ο Τσίπρας!

Θα τρίζουν τα κόκκαλα κάποιων εκεί στην Κουμουνδούρου!

Ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, που θεωρείται «δεξί χέρι» του Παύλου Πολάκη, ζητάει την παραπομπή του Κώστα Ζαχαριάδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών», με την οποία τόνισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα μπορούσε να είναι ο επικεφαλής του νέου εγχειρήματος.

Στον ΣΥΡΙΖΑ, να φανταστείτε, δεν έχει παραπεμφθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας ούτε καν ο... Παύλος Πολάκης! Και προφανώς ο Κώστας Ζαχαριάδης δεν κινδυνεύει με... διαγραφή για τη συνέντευξή του!

Στόχος, άλλωστε, μάλλον δεν είναι ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας.

Α, και ο Σωκράτης Φάμελλος, που πιέζεται όλο και πιο πολύ από την «ομάδα Πολάκη» να λάβει θέση υπέρ της αυτόνομης καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ...

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Β.Σκ.