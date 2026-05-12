Η σύγκρουση ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ, με φόντο την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και τη μάχη για τον ρόλο του βασικού κυβερνητικού πόλου απέναντι στη ΝΔ, μόλις ξεκίνησε.

Σε μετωπική σύγκρουση εξελίσσεται πλέον η σχέση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τις σημερινές δηλώσεις των εκπροσώπων Τύπου των δύο κομμάτων, αλλά με σαφές πολιτικό υπόβαθρο τη μάχη για την κυριαρχία στον χώρο της Κεντροαριστεράς και τον ρόλο του βασικού εναλλακτικού πόλου εξουσίας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Πάντα με το βλέμμα στραμμένο στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος χθες από το Χαλάνδρι ουσιαστικά προανήγγειλε ότι το νέο κόμμα θα είναι έτοιμο μέχρι τον Ιούνιο, θέτοντας ως στόχο τη νίκη στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές πραγματοποιηθούν.

Αρχικά ο Κώστας Τσουκαλάς, από τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1», επιχειρώντας να αναδείξει το δίλημμα που θέτει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς τους ψηφοφόρους του προοδευτικού χώρου, έστρεψε τα «πυρά» του προς τη Νέα Δημοκρατία και ταυτόχρονα προς τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας: «Βλέπουμε εδώ και πολλές μέρες διάφορα στελέχη της ΝΔ που βγαίνουν στο δημόσιο διάλογο συνειδητά και λένε “εμείς θέλουμε δεύτερο κόμμα το κόμμα του κ. Τσίπρα”. Ο κ. Μαρινάκης είπε “τον θέλουμε γιατί είναι χορηγός μας”, ο κ. Γεωργιάδης είπε “τον θέλουμε γιατί είναι βολικό”. Προφανώς θέλουν μια βολική αντιπολίτευση, μια αντιπολίτευση η οποία έχει χάσει πολλές φορές, έχει κριθεί».

Ωστόσο, μεγαλύτερο ενδιαφέρον είχε η συνέχεια της τοποθέτησής του, καθώς ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ περιέγραψε ανοιχτά ως πιθανό σενάριο την πρωτιά της ΝΔ στην πρώτη κάλπη, μεταφέροντας ουσιαστικά το κέντρο βάρους από τη μάχη για την πρώτη θέση στη μάχη για τον «ισχυρό αντίπαλο» απέναντι στην κυβέρνηση.

«Εμάς δεν είναι αντίπαλός μας ο Τσίπρας, αντίπαλός μας είναι η ΝΔ. Καλούμε τους πολίτες να πάνε και να στηρίξουν την παράταξη εκείνη που φοβάται η ΝΔ. Θα παίξει τα ρέστα της η ΝΔ να μην έχει ισχυρό αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ γιατί ακόμα και στο σενάριο όπου μπορεί στην πρώτη κάλπη να είναι πρώτη έστω και με μικρή διαφορά, η ΝΔ ξέρει ότι αν πάει σε δεύτερη κάλπη, με το ΠΑΣΟΚ δυνατό απέναντι, θα συντριβεί», είπε.

Η τοποθέτηση αυτή δείχνει μια σαφή μετατόπιση της στρατηγικής που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα. Ο Κώστας Τσουκαλάς δεν επέμεινε στο σύνθημα της πρωτιάς «έστω και με μία ψήφο διαφορά», αλλά έδωσε έμφαση στη διαμόρφωση ενός ισχυρού διπολισμού απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Απάντηση στις δηλώσεις του Κώστα Τσουκαλά έδωσε, στην ίδια εκπομπή ο Κώστας Ζαχαριάδης, σχολιάζοντας κυρίως την αναφορά περί «βολικής αντιπολίτευσης» που θα αποτελούσε για τη Νέα Δημοκρατία μια πιθανή επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε να αντιστρέψει πλήρως το επιχείρημα της Χαριλάου Τρικούπη, υποστηρίζοντας ότι η συζήτηση για επανενεργοποίηση του Αλέξη Τσίπρα προκύπτει ακριβώς επειδή το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν κατάφεραν να διαμορφώσουν πλειοψηφική δυναμική απέναντι στην κυβέρνηση. «Ο Τσίπρας επιστρέφει λόγω της ανικανότητας και της ανεπάρκειας του Ανδρουλάκη να ενώσει την αντιπολίτευση και να δημιουργήσει πλειοψηφικό ρεύμα», είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Η πολιτική σύγκρουση, πάντως, δεν σταμάτησε εκεί, καθώς ακολούθησε νέο «πινγκ πονγκ» ανακοινώσεων μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και Κουμουνδούρου.

Αρχικά το ΠΑΣΟΚ απάντησε στον εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ότι «γνώμονάς τους (σ.σ. στον ΣΥΡΙΖΑ) είναι να αντιπολιτεύονται την αξιωματική αντιπολίτευση». Ο Κώστας Ζαχαριάδης απάντησε με δηκτικό τρόπο προς τη Χαριλάου Τρικούπη «έχετε μπερδέψει το μπόι σας με τη σκιά σας» και πως «για να είσαι αξιωματική αντιπολίτευση, πρέπει και να θέλεις και να μπορείς να σταθείς στο ύψος του ρόλου».

Το ΠΑΣΟΚ απάντησε εκ νέου, σημειώνοντας: «Ο δημοκρατικός κόσμος θα μας κρίνει όλους για τη στάση μας σε μια συγκυρία, που κυβερνά μια επικίνδυνη κυβέρνηση.

Ποιος προσπαθεί για την πολιτική αλλαγή και ποιος με τις επιλογές του βάζει βούτυρο στο ψωμί του κ. Μητσοτάκη».

Η νέα γραμμή αντιπαράθεσης ανάμεσα στα δύο κόμματα γύρω από το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα και το ποιος μπορεί να εκφράσει αποτελεσματικότερα τον έτερο κυβερνητικό πόλο δείχνει ότι η μάχη για την κυριαρχία στον χώρο της Κεντροαριστεράς έχει ήδη ξεκινήσει.

ΠΑΣΟΚ: Γνώμονας τους στον ΣΥΡΙΖΑ είναι να αντιπολιτεύονται την αξιωματική αντιπολίτευση

«Ο κ. Ζαχαριάδης σήμερα ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστικός στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής του συνέντευξης στα "Παραπολιτικά".

Ως εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ που τελεί υπό διάλυση με τις ευλογίες του κ. Τσίπρα, έκανε σαφές ότι γνώμονας τους είναι να αντιπολιτεύονται την αξιωματική αντιπολίτευση.

Ο κ. Ζαχαριάδης προχώρησε σήμερα σε μια πρωτοφανή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και τον Πρόεδρο του», ανέφερε αρχικά το ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε:

«Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας ισχυρίζονται πως για τα δεινά της κοινωνίας φταίει η αξιωματική αντιπολίτευση (!).

Προφανώς, δεν τους νοιάζει να φύγει ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία.

Όλοι πλέον καταλαβαίνουν ποιος είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και ποιος το πολιτικό σωσίβιο του καταρρέοντος κ. Μητσοτάκη. Προφανώς, δεν θα τους ακολουθήσουμε στον κατήφορο».

Ζαχαριάδης: Έχετε μπερδέψει το μπόι σας με τη σκιά σας

«Συνδιοικούν με τη ΝΔ στην ΓΣΕΕ.

Συνδιοικούν με τη ΝΔ στο ΤΕΕ.

Πήραν σωστή απόφαση ότι δεν θέλουν συνεργασία με τη ΝΔ και στις μισές τους ανακοινώσεις αναφέρουν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα υιοθετώντας, τηρουμένων των αναλογιών, την θεωρία των δυο άκρων», απάντησε από την πλευρά του ο Κώστας Ζαχαριάδης, προσθέτοντας: «Δεν ήταν το δικό μας κόμμα στο ίδιο υπουργικό συμβούλιο με τον κ. Μητσοτάκη και κορυφαίους υπουργούς της σημερινής του κυβέρνησης.

Όταν χρειάστηκε να αποδείξω αν θέλω ή όχι να φύγει η ΝΔ, τάχθηκα χωρίς «ναι μεν αλλά» υπέρ του υποψηφίου που στήριξε το ΠΑΣΟΚ στον δήμο της Αθήνας και είμαι περήφανος γι’ αυτή μου την επιλογή. Το δήλωσα τότε, το δηλώνω και σήμερα.

Γι’ αυτό, αγαπητοί συναγωνιστές, να έχετε μέτρο και στον λόγο σας και στις ανακοινώσεις σας, γιατί έχετε μπερδέψει το μπόι σας με τη σκιά σας και πλέον το ομολογείτε κι εσείς, με δηλώσεις όπως «θα παίξει τα ρέστα της η ΝΔ να μην έχει ισχυρό αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ γιατί, ακόμα και στο σενάριο όπου μπορεί στην πρώτη κάλπη να είναι πρώτη έστω και με μικρή διαφορά, η ΝΔ ξέρει ότι αν πάει σε δεύτερη κάλπη, με το ΠΑΣΟΚ δυνατό απέναντι, θα συντριβεί». Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη.

Υ.Γ. Και κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση σε κάνει ο λαός. Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και στις τελευταίες εθνικές εκλογές και στις ευρωεκλογές ήρθε τρίτο. Για να είσαι αξιωματική αντιπολίτευση, πρέπει και να θέλεις και να μπορείς να σταθείς στο ύψος του ρόλου».

ΠΑΣΟΚ: Εμείς προσπαθούμε για την πολιτική αλλαγή κι άλλοι βάζουν βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη

«Κύριε Ζαχαριάδη, συγκρατηθείτε. Δεν χρειάζεται να επιδεικνύετε τέτοιο υπερβάλλοντα ζήλο.

Ξεσκονίστε τη μνήμη σας:

-Το κόμμα σας έκατσε στο τραπέζι της κυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη,

-και κατήγοροι του Ανδρέα Παπανδρέου υπήρξατε,

-και με την Ακροδεξιά του κ. Καμμένου συγκυβερνήσατε,

-και τρίτο μνημόνιο εφαρμόσατε», ανέφερε εκ νέου η Χαριλάου Τρικούπη και συμπληρώνοντας: «Ο δημοκρατικός κόσμος θα μας κρίνει όλους για τη στάση μας σε μια συγκυρία, που κυβερνά μια επικίνδυνη κυβέρνηση.

Ποιος προσπαθεί για την πολιτική αλλαγή και ποιος με τις επιλογές του βάζει βούτυρο στο ψωμί του κ. Μητσοτάκη».