Αν θέλετε να μετατρέψετε την αυλή σας σε έναν φιλικό χώρο για τα πουλιά, είναι πολύ πιθανό να έχετε ήδη τοποθετήσει ή να σχεδιάζετε να βάλετε μια ποτίστρα.

Αν και τα υδάτινα στοιχεία, όπως οι ποτίστρες, προσελκύουν τα πουλιά, λειτουργούν ακόμη καλύτερα όταν περιβάλλονται από φυτά που τα ελκύουν. Γι’ αυτό η φύτευση εχινάκειας (Echinacea purpurea) δίπλα στην ποτίστρα μπορεί να γεμίσει την αυλή σας όχι μόνο με πουλιά αλλά και με πεταλούδες. Και τα δύο έλκονται από αυτό το άνθος με τα πλατιά πέταλα και το χαρακτηριστικό κωνικό κέντρο, αν και για διαφορετικούς λόγους.

Ο βασικός λόγος που πουλιά και πεταλούδες προσελκύονται από την εχινάκεια είναι ότι τη χρησιμοποιούν ως πηγή τροφής. Οι πεταλούδες κάθε είδους συγκεντρώνονται για να τραφούν από το νέκταρ της. Χάρη στο πλατύ της άνθος, ακόμη και μεγάλες πεταλούδες μπορούν να προσγειωθούν εύκολα και να τραφούν. Επιπλέον, επειδή ανθίζει από το καλοκαίρι έως το φθινόπωρο, αποτελεί μια σταθερή και μακροχρόνια πηγή τροφής.

Τα πουλιά, από την άλλη, προτιμούν τους σπόρους του φυτού όταν τα άνθη μαραθούν. Οι σπόροι της εχινάκειας, που ανήκει στην οικογένεια των ηλίανθων, είναι πλούσιοι σε θρεπτικά συστατικά και αγαπημένοι πολλών μικρών πουλιών, όπως οι καρδερίνες, αλλά και ωδικών πτηνών. Έτσι, όταν τα άνθη ξεραίνονται και παύουν να αποτελούν τροφή για τις πεταλούδες, μετατρέπονται σε πολύτιμη πηγή ενέργειας για τα πουλιά - και συγκεκριμένα το φθινόπωρο και τον χειμώνα. Για τον λόγο αυτό, δεν συνιστάται να αφαιρείτε τα μαραμένα άνθη, καθώς έτσι στερείτε από τα πουλιά μια σημαντική πηγή τροφής.

Πώς να φυτέψετε εχινάκεια

Η εχινάκεια είναι ένα φυτό ιδιαίτερα εύκολο στην καλλιέργεια, ενώ αυτοσπείρετα - που σημαίνει πως αρκεί να φυτευτεί μία φορά για να επανεμφανίζεται κάθε χρόνο. Αναπτύσσεται σε πολλές περιοχές και ευδοκιμεί σε καλά στραγγιζόμενο έδαφος και πλήρη ηλιοφάνεια.

Η φύτευση γίνεται ιδανικά την άνοιξη ή στις αρχές του καλοκαιριού.

Ανοίξτε μια τρύπα περίπου διπλάσια από το μέγεθος της γλάστρας και αρκετά βαθιά ώστε η ρίζα να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το έδαφος. Τοποθετήστε το φυτό στο κέντρο και καλύψτε με χώμα. Αν φυτέψετε περισσότερα, αφήστε απόσταση 30 έως 90 εκατοστά μεταξύ τους.

Η εχινάκεια μπορεί επίσης να καλλιεργηθεί από σπόρο, αν και θα χρειαστούν μερικά χρόνια μέχρι να ανθίσει. Σε αυτή την περίπτωση, ξεκινήστε τη σπορά σε εσωτερικό χώρο περίπου δύο μήνες πριν τον τελευταίο παγετό και μεταφυτέψτε όταν η θερμοκρασία του εδάφους ξεπεράσει τους 18°C.

Η φροντίδα της είναι εξίσου απλή: δεν απαιτεί σχεδόν ποτέ λίπανση και, μόλις εγκατασταθεί, είναι ανθεκτική στην ξηρασία. Στην αρχή, ωστόσο, χρειάζεται τακτικό πότισμα. Προσοχή! Αν και μπορείτε να αφαιρείτε τα μαραμένα άνθη, αυτό θα εμποδίσει την αυτοσπορά και θα στερήσει τροφή από τα πουλιά.

Πηγή: hunker.com