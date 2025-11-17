Πλήθος κόσμου συρρέει στο Πολυτεχνείο και αφήνει ένα λουλούδι τιμώντας την επέτειο για τα 52 χρόνια απ' την εξέγερση των φοιτητών.

Πλήθος πολιτών συρρέει και σήμερα στο Πολυτεχνείο, καθώς οι τριήμερες εκδηλώσεις για την επέτειο της εξέγερσης φτάνουν στο αποκορύφωμά τους—μιας εξέγερσης που θεωρείται η απαρχή του τέλους της δικτατορίας των συνταγματαρχών.

Μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι, σωματεία, οικογένειες με παιδιά, συλλογικοί φορείς και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής τιμούν τους νεκρούς, καταθέτοντας λουλούδια και στεφάνια.

Στη 1 το μεσημέρι οι πύλες του Πολυτεχνείου θα κλείσουν, ενώ νωρίς το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσει η μεγάλη συγκέντρωση και η πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Θυμίζεται ότι το Πολυτεχνείο άνοιξε τις πύλες του από το περασμένο Σάββατο, στο πλαίσιο των τριήμερων εκδηλώσεων και, ήδη, πλήθος κόσμου, εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων και οργανισμών, έχει επισκεφθεί τον χώρο προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής σε όσους χάθηκαν στα γεγονότα που σημάδεψαν τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου 1973, αλλά και σε όσους αγωνίστηκαν υπέρ της Δημοκρατίας κατά την περίοδο της Χούντας.

Λόγω των εκδηλώσεων έχουν τεθεί ήδη σε ισχύ μεταβολές στη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς έως την Τρίτη 18/11/2025 και ώρα 06:00.