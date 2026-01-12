Το νέο τοπίο φοίτησης στις στρατιωτικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σημαντικές αλλαγές και πλήρης αναδιάρθρωση των σπουδών στις Στρατιωτικές Σχολές φέρνει και με τη βούλα ο νόμος 5265/2026 που φέρνει νέο «αέρα» στην εκπαίδευση των σπουδαστών, στα τα προγράμματα σπουδών και τις σχολές.

Οι Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) μετονομάζονται σε Ανώτατες Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών (ΑΣΜΥ) και αναβαθμίζονται σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που απονέμουν ισότιμους με τα ΑΕΙ τίτλους σπουδών. Οι σπουδές επεκτείνονται σε οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα και ιδρύονται νέα Τμήματα τεχνολογικής εξειδίκευσης σε ΣΜΥ, ΣΜΥΝ και ΣΜΥΑ, προσφέροντας περισσότερες επιλογές εξειδίκευσης και μεγαλύτερο ακαδημαϊκό βάθος στους σπουδαστές.

Οι απόφοιτοι ΑΣΜΥ αποκτούν πλέον τη δυνατότητα εισαγωγής στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) σε ποσοστό έως 12%, ενώ καταργείται η προηγούμενη δυνατότητα επιπλέον εισαγωγής μόνιμων υπαξιωματικών στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ). Παράλληλα, θεσπίζεται η δυνατότητα αντιστοιχίας Τμημάτων ΑΣΕΙ με Πολυτεχνικές Σχολές ΑΕΙ, εξασφαλίζοντας ισοτιμία τίτλων και ανοίγοντας νέες επαγγελματικές και ακαδημαϊκές προοπτικές.

Στα ΑΣΕΙ οι κατευθύνσεις σπουδών οργανώνονται σε τουλάχιστον πέντε έτη, με απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master). Επιτρέπεται η διατμηματική διδασκαλία μαθημάτων και ενισχύονται οι συνεργασίες με τη Σχολή Εθνικής Άμυνας, την Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου και την Αστυνομική Ακαδημία, δίνοντας τη δυνατότητα ανάπτυξης ολοκληρωμένων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών.

Κεντρικός φορέας συντονισμού είναι η Διακλαδική Διοίκηση Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης (ΔΙΔΑΕ), επιπέδου Μείζονος Σχηματισμού, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Στη ΔΙΔΑΕ συστήνεται επίσης Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), με στόχο τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, συνεδρίων, μελετών και έργων υποδομής, αξιοποιώντας πόρους από επιχορηγήσεις, δωρεές και δίδακτρα.

Παράλληλα καθιερώνεται και η υποχρέωση έκδοσης ακαδημαϊκής ταυτότητας επεκτείνεται σε όλους τους σπουδαστές ΑΣΕΙ και ΣΜΥ, ανεξαρτήτως κύκλου σπουδών, εναρμονίζοντας τις στρατιωτικές σχολές με το ευρύτερο πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης. Οι αλλαγές αυτές όχι μόνο αναβαθμίζουν την εκπαίδευση και τους τίτλους σπουδών, αλλά ενισχύουν την αναγνώριση των στρατιωτικών σχολών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενώ δημιουργούν σαφείς ακαδημαϊκές και επαγγελματικές διαδρομές για τους απόφοιτους, ανοίγοντας νέους δρόμους σταδιοδρομίας και μεταπτυχιακής εξειδίκευσης.