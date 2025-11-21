Η τραμπούκικη επίθεση 150 μέλων της ΑΡΑΣ έδωσε την αφορμή για απόφαση της διοίκησης του ΕΜΠ περί «αναθεώρησης του πλαισίου εορτασμού στο Πολυτεχνείο».

Την αναθεώρηση του πλαισίου εορτασμού της εξέγερσης του Πολυτεχνείου - αρχής γενομένης τον Νοέμβριο του 2026 - αποφάσισε την Πέμπτη το Συμβούλιο Διοίκησης του Ιδρύματος, μετά από εισήγηση του Πρύτανη Γιάννη Χατζηγεωργίου.

Η πρυτανεία υποστηρίζει ότι το νέο πλαίσιο θα προκρίνει την ασφάλεια του ΕΜΠ, με την απόφαση να έρχεται έπειτα από τις ντροπιαστικές εικόνες καταδρομικής 150 μέλων αριστερής οργάνωσης εις βάρος αναρχικών, με πρόσχημα την αποτροπή κατάληψης του χώρου του μηχανουργείου και την προάσπιση του τριημέρου της 17ης Νοεμβρίου.

Όπως επισημαίνει το Συμβούλιο Διοίκησης «κατά τη διάρκεια του εφετινού εορτασμού της επετείου της ηρωικής εξέγερσης του Νοεμβρίου του 1973 ενάντια στο δικτατορικό καθεστώς, βιώσαμε για μια ακόμα φορά απαράδεκτες καταστάσεις λόγω της εγκληματικής δράσης ανεξέλεγκτων ομάδων, οι οποίες θεωρούν ότι έχουν δικαίωμα να νέμονται τους χώρους του Ιστορικού Συγκροτήματος του ΕΜΠ στην Πατησίων και να τους χρησιμοποιούν ως αρένα επίλυσης παραταξιακών διαφορών και ξεκαθαρίσματος λογαριασμών εφαρμόζοντας πρακτικές μαφίας».

«Οι ενέργειες αυτές, δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορική επέτειο της εξέγερσης και με όσα το Πολυτεχνείο πρεσβεύει διαχρονικά», για αυτό και «αποφασίζεται η αναθεώρηση του πλαισίου εορτασμού της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο 2026, πάντα με σεβασμό στο μήνυμα και στο συμβολισμό της επετείου, με τρόπο που να μην προσβάλλεται η μνήμη των τιμωμένων και ταυτόχρονα να προστατεύεται η περιουσία και η εικόνα του ΕΜΠ.

Αναλυτικά το πρακτικό της απόφασης του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΜΠ

«Ο εισηγητής Πρύτανης ΕΜΠ κ. Ιωάννης Κ. Χατζηγεωργίου, παρουσίασε την εισήγηση στα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και ακολούθησε συζήτηση στο πλαίσιο της οποίας τέθηκαν ερωτήσεις και δόθηκαν διευκρινίσεις για τη δημιουργία ολοκληρωμένης άποψης επί του θέματος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Συμβούλιο Διοίκησης, έχοντας υπόψη του:

α) την προφορική εισήγηση του Πρύτανη του .Ε.Μ.Π κ. Ι. Κ. Χατζηγεωργίου και

β) τη συζήτηση που ακολούθησε και τις απόψεις και θέσεις που εκφράστηκαν,

γ) τη διεξαχθείσα ψηφοφορία επί συνόλου εννέα (9) παρόντων μελών, κατά την οποία η πρόταση του Πρύτανη έλαβε επτά (7) θετικές ψήφους και η πρόταση του κ. Δ. Καλιαμπάκου (εσωτερικό μέλος) έλαβε 2 θετικές ψήφους.

Αποφασίζει:

Κατά τη διάρκεια του εφετινού εορτασμού της επετείου της ηρωικής εξέγερσης του Νοεμβρίου του 1973 ενάντια στο δικτατορικό καθεστώς, βιώσαμε για μια ακόμα φορά απαράδεκτες καταστάσεις λόγω της εγκληματικής δράσης ανεξέλεγκτων ομάδων, οι οποίες θεωρούν ότι έχουν δικαίωμα να νέμονται τους χώρους του Ιστορικού Συγκροτήματος του ΕΜΠ στην Πατησίων και να τους χρησιμοποιούν ως αρένα επίλυσης παραταξιακών διαφορών και ξεκαθαρίσματος λογαριασμών εφαρμόζοντας πρακτικές μαφίας. Τα αποκρουστικά αυτά συμβάντα είχαν ως αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς μεταξύ των συγκρουόμενων, εκτεταμένες καταστροφές στους χώρους του Ιστορικού Συγκροτήματος, ενώ κινδύνευσαν σοβαρά υπάλληλοι του ΕΜΠ οι οποίοι γονατιστοί και εγκλωβισμένοι και σε συνθήκες ασφυξίας προσπαθούσαν να αποφύγουν τα αλλεπάλληλα και τυφλά χτυπήματα τα οποία η μία ομάδα κατάφερνε εναντίον της άλλης.

Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που τέτοιου είδους αίσχη συμβαίνουν στις εγκαταστάσεις του ΕΜΠ και δεν περιορίζονται μόνο κατά τον εορτασμό της 17 Νοέμβρη.

Οι ενέργειες αυτές, δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορική επέτειο της εξέγερσης και με όσα το Πολυτεχνείο πρεσβεύει διαχρονικά. Το Συμβούλιο Διοίκησης του ΕΜΠ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και των νόμων της Ελληνικής Δημοκρατίας, θα πράξει ό,τι απαιτείται για την προστασία των μελών της κοινότητας του ΕΜΠ, όλων όσων επιθυμούν να συμμετέχουν στον εορτασμό αλλά και των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος.

Με βάση τα ανωτέρω αποφασίζεται η αναθεώρηση του πλαισίου εορτασμού της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο 2026, πάντα με σεβασμό στο μήνυμα και στο συμβολισμό της επετείου, με τρόπο που να μην προσβάλλεται η μνήμη των τιμωμένων και ταυτόχρονα να προστατεύεται η περιουσία και η εικόνα του ΕΜΠ.

Η παρούσα Απόφαση υπεγράφη, κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης, σύμφωνα με τον πρωτότυπο πίνακα υπογραφών».