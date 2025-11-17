Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αλλαγές στα δρομολόγια των ΜΜΜ θα ισχύσουν σήμερα 17 Νοεμβρίου, λόγω της επετείου του Πολυτεχνείου.

Με την κορύφωση των τριήμερων εκδηλώσεων μνήμης και τιμής για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου ολοκληρώνεται σήμερα, Δευτέρα, ο επίσημος εορτασμός.

Οι πύλες του Ιδρύματος ανοίγουν στις 09:00 το πρωί και αναμένεται να κλείσουν στις 13:00, οπότε και θα ξεκινήσει η καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Κλειστοί σταθμοί του μετρό

Σε ισχύ βρίσκονται ήδη οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι οποίες θα διατηρηθούν έως την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 06:00. Ο ΟΑΣΑ έχει προχωρήσει σε προσωρινές τροποποιήσεις διαδρομών, καθώς και σε μεταφορά αφετηριών λεωφορείων και τρόλεϊ, σε δρόμους περιμετρικά του Πολυτεχνείου και σε σημεία του κέντρου όπου απαιτείται. Οι αλλαγές εφαρμόζονται σταδιακά, ανάλογα με την κυκλοφοριακή εικόνα και τις οδηγίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Με εντολή της ΕΛΑΣ, σήμερα Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, από τις 14:00 θα κλείσουν οι σταθμοί Μετρό Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Πανεπιστήμιο και Ομόνοια στις Γραμμές 2 και 3. Οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς στάση, μέχρι νεότερη εντολή των αρχών.

Επιπλέον, τα δρομολόγια της λεωφορειακής γραμμής Χ95 (Σύνταγμα – Αεροδρόμιο) θα τερματίζουν προσωρινά στον σταθμό Μετρό Κατεχάκη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο

Η Τροχαία, τέλος, προχωρά σε κυκλοφοριακές παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, ανάλογα με τις ανάγκες και την εξέλιξη των εκδηλώσεων στο κέντρο της Αθήνας.

Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων, από τις 06:00 το πρωί, καθώς θα γίνει σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας από μεσημβρινές ώρες μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων στους εξής δρόμους: