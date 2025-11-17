Με την κορύφωση των τριήμερων εκδηλώσεων μνήμης και τιμής για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου ολοκληρώνεται σήμερα, Δευτέρα, ο επίσημος εορτασμός.
Οι πύλες του Ιδρύματος ανοίγουν στις 09:00 το πρωί και αναμένεται να κλείσουν στις 13:00, οπότε και θα ξεκινήσει η καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.
Κλειστοί σταθμοί του μετρό
Σε ισχύ βρίσκονται ήδη οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι οποίες θα διατηρηθούν έως την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 06:00. Ο ΟΑΣΑ έχει προχωρήσει σε προσωρινές τροποποιήσεις διαδρομών, καθώς και σε μεταφορά αφετηριών λεωφορείων και τρόλεϊ, σε δρόμους περιμετρικά του Πολυτεχνείου και σε σημεία του κέντρου όπου απαιτείται. Οι αλλαγές εφαρμόζονται σταδιακά, ανάλογα με την κυκλοφοριακή εικόνα και τις οδηγίες της Ελληνικής Αστυνομίας.
Με εντολή της ΕΛΑΣ, σήμερα Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, από τις 14:00 θα κλείσουν οι σταθμοί Μετρό Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Πανεπιστήμιο και Ομόνοια στις Γραμμές 2 και 3. Οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς στάση, μέχρι νεότερη εντολή των αρχών.
Επιπλέον, τα δρομολόγια της λεωφορειακής γραμμής Χ95 (Σύνταγμα – Αεροδρόμιο) θα τερματίζουν προσωρινά στον σταθμό Μετρό Κατεχάκη.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο
Η Τροχαία, τέλος, προχωρά σε κυκλοφοριακές παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, ανάλογα με τις ανάγκες και την εξέλιξη των εκδηλώσεων στο κέντρο της Αθήνας.
Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων, από τις 06:00 το πρωί, καθώς θα γίνει σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας από μεσημβρινές ώρες μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων στους εξής δρόμους:
- Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
- Πλατεία Ομονοίας.
- Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Σταδίου.
- Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
- Πλατεία Συντάγματος.
- Β. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.
- Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
- Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
- Λ. Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
- Γέλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δορυλαίου και Π. Κόκκαλη.
- Π. Κόκκαλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γέλωνος και της Λ. Βασ. Σοφίας.
- Δορυλαίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας.
- Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
- Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
- Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας.
- Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας.
- Αθηνάς, σε όλο το μήκος της.
- Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθηνάς και Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς).
- Τσόχα, σε όλο το μήκος της.
- Σούτσου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Μαβίλη και της οδού Τσόχα.
Ζαχάρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασ. Σοφίας.
Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και της οδού Φειδιππίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασ. Σοφίας.
Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Σπ. Μερκούρη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.
Αρδηττού, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Βασ. Κων/νου.
Βασ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
Βεντήρη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
Χατζηγιάννη Μέξη στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
Ηριδανού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
Παπαδιαμαντοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Βασ. Σοφίας.
Αιγινήτου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.
Λούρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
Λαμψάκου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
Σεμιτέλου στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
Κερασούντος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
Καρτάλη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.
Λυκαονίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.
Αγγ. Πυρρή, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.
Ξενίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.