Τι αναφέρει για το βιβλίο του σε βίντεο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο αγαπημένος ηθοποιός Σιλβέστερ Σταλόνε, το όνομα του οποίου είναι συνυφασμένο με τον «Rocky», έστειλε τις δικές τους ευχές για «καλή χρονιά», στα κοινωνικά δίκτυα και ανακοίνωσε πως μόλις ολοκλήρωσε το βιβλίο που είχε ξεκινήσει να γράφει εδώ και πολύ καιρό.

Ο ηθοποιός πρόκειται να εκδώσει βιβλίο με τίτλο «The Steps», το οποίο προέρχεται ως έμπνευση από τον γνωστό χαρακτήρα «Rocky», όπως έχει γίνει γνωστό.

Έχει αναφερθεί ότι αυτό το βιβλίο θα είναι παρόμοιο με εκείνα γνωστών ηθοποιών όπως ο Matthew McConaughey των "Greenlights" και το βιβλίο "Be Useful" του ηθοποιού Arlond Schwarzenegger, που είναι περισσότερα βιβλία με συμβουλές για τον τρόπο ζωής, βασισμένα στην επιτυχία των ίδιων των συγγραφέων.

Δείτε το βίντεο:

{https://www.tiktok.com/@sylvesterstallone/video/7590130011756170526}