Απλές συμβουλές για να απαλλαχθείτε από το φούσκωμα μετά τα ρεβεγιόν και τα εορταστικά τραπέζια.

Οι γιορτές είναι συνώνυμες με χαρά, παρέες και πλούσια τραπέζια. Γλυκά, λιπαρά φαγητά και λίγο παραπάνω αλκοόλ κάνουν σχεδόν πάντα την εμφάνισή τους στο εορταστικό μενού. Το αποτέλεσμα, όμως, την επόμενη μέρα είναι γνώριμο, φούσκωμα, πρήξιμο, δυσφορία στην κοιλιά και αίσθημα βάρους.

Τα καλά νέα είναι ότι μπορείς να απολαύσεις τις γιορτές χωρίς τύψεις και να βοηθήσεις τον οργανισμό σου να επανέλθει γρήγορα, ακολουθώντας μερικές απλές και πρακτικές συμβουλές.

Γιατί φουσκώνουμε μετά το εορταστικό τραπέζι

Το φούσκωμα οφείλεται κυρίως:

στην υπερκατανάλωση αλατιού, που προκαλεί κατακράτηση υγρών

στα λιπαρά τρόφιμα, τα οποία καθυστερούν την πέψη

στο αλκοόλ, που αφυδατώνει και ερεθίζει το πεπτικό

στη μεγάλη ποσότητα φαγητού σε σύντομο χρονικό διάστημα

Συμβουλές για άμεση ανακούφιση από το φούσκωμα

Μείωσε το αλάτι την επόμενη μέρα

Το νάτριο ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για το πρήξιμο. Επίλεξε ελαφριά γεύματα, πλούσια σε φρούτα και λαχανικά, που περιέχουν κάλιο και βοηθούν τον οργανισμό να αποβάλει τα περιττά υγρά.

Φρόντισε το έντερό σου

Τρόφιμα με φυτικές ίνες και προβιοτικά, όπως γιαούρτι ή κεφίρ, βοηθούν στη ρύθμιση της πέψης και μειώνουν τη δυσφορία.

Φάε αργά και σε μικρές ποσότητες

Η σωστή μάσηση διευκολύνει την πέψη και περιορίζει το αίσθημα βάρους στην κοιλιά.

Πιες αρκετό νερό

Παρότι ακούγεται αντιφατικό, η καλή ενυδάτωση βοηθά στην απαλλαγή από την κατακράτηση και μειώνει το φούσκωμα.

Το ρόφημα που θα σε ανακουφίσει

Αν νιώθεις έντονο φούσκωμα, ένα ζεστό αφέψημα βοτάνων μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ιδιαίτερα αποτελεσματικός είναι ο συνδυασμός δίκταμο και λουίζα. Τα δύο αυτά βότανα είναι γνωστά για τις αποσυμφορητικές και χωνευτικές τους ιδιότητες, την ήπια διουρητική δράση και ικανότητα να καταπραΰνουν το πεπτικό σύστημα. Ένα φλιτζάνι μετά το φαγητό ή την επόμενη μέρα προσφέρει άμεση ανακούφιση.

Το φούσκωμα μετά το εορταστικό τραπέζι είναι φυσιολογικό και παροδικό. Απόλαυσε τις γιορτές χωρίς ενοχές και βοήθησε τον οργανισμό σου με ήπιες κινήσεις να επανέλθει. Γιατί οι γιορτές είναι για χαμόγελα – όχι για δυσφορία.