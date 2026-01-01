Ο 44χρονος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με εγκεφαλική αιμορραγία και χθες διαγνώστηκε εγκεφαλικά νεκρός.

Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ένας 44χρονος άνδρας έγινε η αφορμή για να σωθούν πολλές ζωές μέσω της δωρεάς οργάνων. Η γενναία απόφαση της οικογένειάς του στέλνει μήνυμα αγάπης προσφέροντας ελπίδα σε ασθενείς που περιμένουν μόσχευμα.

Το αποτέλεσμα αυτής της απόφασης, ήταν η μεταμόσχευση του ήπατος σε έναν 50χρονο ασθενή, καθώς και η προγραμματισμένη μεταμόσχευση των δύο νεφρών σε άλλους ασθενείς. Ο αγώνας των γιατρών και των χειρουργικών ομάδων του νοσοκομείου ήταν ασταμάτητος, καθώς οι μεταμοσχεύσεις πραγματοποιήθηκαν αμέσως μετά τη δωρεά.

Στις 4.00 τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, ο Γιώργος Τσουλφάς με την ομάδα του μετέβησαν στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, άντλησαν ήπαρ και τους δύο νεφρούς και τους έφεραν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.

