Στα 10,7 εκατ. ευρώ ανήλθε το συνολικό ύψος των ακάλυπτων επιταγών και των απλήρωτων συναλλαγματικών τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Συστήματος Αθέτησης Υποχρεώσεων της Τειρεσίας Α.Ε., αποτυπώνοντας τη συνεχιζόμενη πίεση στη ρευστότητα της αγοράς κατά την έναρξη του έτους.

Ειδικότερα, οι εισαγωγές ακάλυπτων επιταγών διαμορφώθηκαν σε 395 τεμάχια, συνολικής αξίας 9,33 εκατ. ευρώ. Σε μηνιαία βάση καταγράφηκε αισθητή αποκλιμάκωση, καθώς ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών μειώθηκε κατά 19,39%, ενώ η αξία τους υποχώρησε ακόμη περισσότερο, κατά 36,31%, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει περιορισμό της έντασης του φαινομένου σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, αν και η εικόνα διαφοροποιείται όταν εξετάζεται σε ετήσια βάση.

Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025, ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος, καταγράφοντας οριακή μείωση της τάξης του 0,25%. Αντίθετα, η συνολική αξία τους αυξήθηκε σημαντικά κατά 24,49%, γεγονός που καταδεικνύει επιδείνωση ως προς το ύψος των ακάλυπτων υποχρεώσεων και μετατόπιση προς επιταγές μεγαλύτερου ποσού, με αυξημένο κίνδυνο για τις συναλλαγές της αγοράς.

Παράλληλα, οι απλήρωτες συναλλαγματικές τον Ιανουάριο του 2026 ανήλθαν σε 539 τεμάχια, συνολικής αξίας 1,44 εκατ. ευρώ. Τα μεγέθη αυτά αντιστοιχούν στο προοδευτικό σύνολο του έτους, καθώς πρόκειται για τον πρώτο μήνα καταγραφής. Σε σχέση με τον αμέσως προηγούμενο μήνα, ο αριθμός των τεμαχίων παρουσίασε οριακή αύξηση κατά 0,94%, ενώ η αξία τους ενισχύθηκε σημαντικά κατά 17,21%, ένδειξη αύξησης του μέσου ύψους ανά συναλλαγματική.

Σε ετήσια σύγκριση, ο αριθμός των απλήρωτων συναλλαγματικών εμφανίζεται μειωμένος κατά 14,31% έναντι του Ιανουαρίου του 2025, ωστόσο τα αντίστοιχα ποσά καταγράφουν άνοδο 9,77%. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την τάση συγκέντρωσης του κινδύνου σε λιγότερες αλλά μεγαλύτερης αξίας συναλλαγές, στοιχείο που εντείνει τις ανησυχίες για τη χρηματοοικονομική αντοχή επιχειρήσεων και επαγγελματιών.